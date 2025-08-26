Montpellier : une pétition pour sauver “la dernière terre agricole du centre-ville”

Une pétition, lancée le 25 août 2025, s’élève contre le projet de construction de deux immeubles de plus de 15 mètres de hauteur sur la “Cité Bergère”, qualifiée de “dernière terre agricole du centre-ville de Montpellier”, située dans le quartier des Beaux-Arts. Les permis de construire ont été délivrés par la mairie le 6 août dernier

La “cité bergère”, située rue Saint-Lazare, dans le quartier des Beaux-Arts, pourrait bien disparaître. Ce terrain de maraîchage familial, dont les produits frais sont vendus aux habitants du quartier, est considéré comme un témoin d’un patrimoine local historique et écologique par les riverains, qui ont lancé une pétition le 25 août pour le sauvegarder.

En effet, deux permis de construire, délivrés par la mairie de Montpellier le 6 aout dernier, prévoient, en lieu et place de cette parcelle, deux immeubles de plus de 15 mètres de haut. Les riverains craignent notamment que la construction entraîne la disparition d’un paysage encore préservé au profit du béton, l’aggravation des risques d’inondations par imperméabilisation des sols, une hausse du bruit et du trafic, ainsi qu’une perte de biodiversité favorisant la chaleur urbaine et la sécheresse.

Ils dénoncent un décalage entre les propos des élus de la Métropole, qui “prônent la végétalisation de la ville, les Zones Urbaines Agricoles (ZUA) et l’accessibilité à une nourriture bio et locale pour tous” et les actions concrètes, comme le vote du Plan local d’Urbanisme en juillet dernier, qui laisse place selon eux à “une politique d’urbanisation massive”.

La pétition est accessible en cliquant ici.

