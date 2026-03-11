Politique
 Entretien

Municipales 2026 à Montpellier : L’interview politique 15 MINUTES CHRONO avec Nathalie Oziol

Le Poing Publié le 11 mars 2026 à 15:39
Nathalie Oziol, l'interview politique 15 minutes chrono - Photo - LAB_ PLURIELLE INFO

Face aux élections municipales à Montpellier, Le Poing vous aide à y voir plus clair avec une série d’interviews politiques (sauf avec la droite officielle et l’extrême-droite). L’exercice est nouveau pour notre rédaction, qui a d’avantage l’expérience d’entretiens au cœur des luttes sociales. Mais nous ne pouvons pas accepter que les médias dominants, acoquinés aux politiciens locaux, aient le monopole du traitement médiatique de la politique institutionnelle. Pour cette troisième interview, nous recevons Nathalie Oziol députée de l’Hérault et candidate pour la France Insoumise. Une émission en partenariat avec le média Plurielle Info

Municipales 2026 à Montpellier : L’interview politique 15 MINUTES CHRONO avec Max Muller
Municipales 2026 à Montpellier : L’interview politique 15 MINUTES CHRONO avec Jean-Louis Roumégas

Nos articles sont gratuits car nous pensons que la presse indépendante doit être accessible à toutes et tous. Pourtant, produire une information engagée et de qualité nécessite du temps et de l’argent, surtout quand on refuse d’être aux ordres de Bolloré et de ses amis… Pourvu que ça dure ! Ça tombe bien, ça ne tient qu’à vous :

JE FAIS UN DON

ARTICLE SUIVANT :

Municipales à Montpellier : les candidats divisés sur le contournement ouest
Commander le dernier numéro papier du Poing ! Voir tous les numéros papier
AGORA
10/03/2026

Chronique ” Gaza Urgence Déplacé.e.s” | A Gaza Soutien humanitaire et Education

 08/03/2026

Chronique ” Gaza Urgence Déplacé.e.s” | Quand les cœurs parlent

 06/03/2026

Chronique ” Gaza Urgence Déplacé.e.s” | La situation quotidienne dans les camps de Déplacé.e.s

 VOIR TOUS LES ARTICLES DE L'AGORA PROPOSER UN ARTICLE
DESSINS
VOIR TOUS LES DESSINS ABONNEZ-VOUS
À LA NEWSLETTER
AGENDA

Aucun événement à venir

VOIR TOUS LES ÉVÉNEMENTS DE L'AGENDA
RÉSEAUX SOCIAUX