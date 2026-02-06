Municipales : la CGT de l’Hérault appelle à se rassembler contre la venue de Bardella au Cap d’Agde

La CGT appelle à se rassembler ce samedi 7 février dès 10h30 au Cap d’Agde, à l’angle de la Rambla du Soleil et de l’avenue des sergents. Jordan Bardella lancera au même moment sur le marché tout proche la campagne des municipales du RN

Le syndicat entend ainsi « exprimer le refus des idées d’extrême-droite, et défendre les valeurs de solidarité, d’égalité et de respect ».

Le président du RN vient soutenir Aurélien Lopez Liguori, candidat aux municipales à Agde, à la tête d’une liste d’union entre le RN, l’Union des droites pour la République (UDR) d’Éric Ciotti et le micro-parti Rassemblement Pour la République (RPR), fondé par le député RN des Bouches-du-Rhône Franck Allisio, après que ce dernier ait récupéré la marque RPR et son fameux logo à la croix de Lorraine. Le RN, héritier direct d’un FN fondé en 1972 par les anciens SS Léon Gaultier et Pierre Bousquet, comme le rappelait Médiapart en octobre 2022, récupère ainsi l’héritage symbolique de la résistance gaulliste.

Aurélien Lopez Liguori a été élu député dans la 7e circonscription de l’Hérault lors des élections législatives de 2022, puis réélu lors des élections législatives de 2024 dès le premier tour.

En novembre 2024, Jordan Bardella était déjà venu pour une séance de dédicace de son livre « Ce que je cherche », auprès du même Aurélien Lopez Liguori. Ce qui avait déjà donné lieu à un rassemblement antifasciste.

Agde est identifiée par le média StreetPress comme une des villes qui risque de tomber entre les mains de l’extrême-droite en 2026. En juillet 2024, l’Humanité dévoilait le plan Périclès, porté par le milliardaire et exilé fiscal Pierre Édouard Stérin, patron d’Otium Capital, des coffrets Smartbox que l’on retrouve dans de nombreuses grandes surfaces et du Fonds du bien commun. Le plan Périclès, dans lequel le magnat veut investir « 150 millions d’euros sur les dix prochaines années », vise à promouvoir les « valeurs clés » de l’extrême droite et à préparer une victoire du Rassemblement National. Avec comme première échéance les municipales, puisqu’un parti implanté dans de nombreuses mairies bénéficie d’importants financements et réseaux d’influence.

En 2020 déjà Jordan Bardella était venu à Agde soutenir le candidat RN Jean-Louis Cousin lors de la campagne des élections municipales. Jean Louis Cousin s’était classé troisième avec 15,67% des voix au premier tour et 9,8% au second, ce qui lui avait permis de devenir conseiller municipal.

