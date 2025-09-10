“On bloque tout” à Montpellier : le fil en direct ǀ 10 septembre

Le Poing vous fait vivre en direct le mouvement “Bloquons tout” à Montpellier, ce 10 septembre 2025. Suivez le fil :

Ce matin, la police est intervenue tôt, vers 6h45, pour débloquer les deux voies partant de Prés d’Arènes vers l’autoroute, qui ont été brièvement occupées par une centaine de manifestants. Des personnes ont été gazées à bout portant, dont le journaliste Samuel Clauzier.

À Montpellier, la police matraque les streets-medics et intimide la représente de la Ligue des Droits de l'Homme, Sophie Mazas. Les drones sont partout dans l'Hérault, en raison d'un arrêté préfectoral. Vidéo filmée à Prés d'Arènes.#Montpellier #10septembre2025 #Onbloquetout pic.twitter.com/fRUzdj8AQ6 — Le Poing – Montpellier (@lepoinginfo) September 10, 2025

La faculté Paul-Valéry a été bloquée à l’aube, avec quelques dizaines de personnes sur place. Plusieurs lycées ont aussi été bloquées, dont Jules Guesde, Clémenceau et Jean Monnet.

Barrage filtrant ce matin devant l’Hôtel du Département, avec tractage pour informer la population.

Vers 8h30 : une centaine de personnes, dont des travailleurs sociaux et du personnel du CHU, sont réunies devant la direction régionale de la SNCF à Rondelet en soutien aux cheminots en grève. « Il faut essayer de construire une interpro », explique Max Miller, travailleur social syndiqué CGT. Julien, enseignant syndiqué chez Sud Éducation, précise : « Demain on se réunit en intersyndicale, Solidaires va essayer de faire le pont entre le mouvement populaire et le mouvement syndical. »

À Montpellier, travailleurs sociaux et personnel du CHU en soutien à Rondelet aux cheminots en grève. Une intersyndicale est prévue demain pour "faire le pont entre le mouvement populaire et le mouvement syndical."#10septembre2025 #Montpellier #Onbloquetout pic.twitter.com/Plngvx02Lj — Le Poing – Montpellier (@lepoinginfo) September 10, 2025

La manifestation n’a pas commencé mais on compte déjà 2 arrestations à Montpellier, aux Beaux-Arts, vers 10h15. À noter : une action au Carrefour de Louis Blanc pour dénoncer la complicité de la multinationale avec l’État israélien, et une halte devant le CROUS de Boutonnet pour protester contre les retards de paiement et les problèmes administratifs dans le versement des bourses. Les étudiants partent en direction de la Comédie, où la manifestation va s’élancer, à 11 heures.

Les drones sont déployés dans l’Hérault, de 6h à minuit : à Bédarieux, Clermont l’Hérault, Lodève, Lunel, Mauguio, Sérignan, Vendargues, sur les péages de l’A9 de Bessan et Poussan, l’A75 de Cabrials, l’A709 de Baillargues, et le péage de Saint-Jean-de-Védas. Cet arrêté préfectoral s’ajoute à celui dont on parlait déjà dans cet article :

La préfecture de l’Hérault fait état de 5 interpellations à 11h15 :

Point de situation numéro 3 à 11h15



❗️Manifestation en cours dans l’Hérault



Retrouvez le communiqué de presse ⤵️ pic.twitter.com/3dK1JQaM6T — Préfet de l'Hérault 🇫🇷 (@Prefet34) September 10, 2025

