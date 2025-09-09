10 septembre à Montpellier : toutes les infos pratiques

Listing des points de rendez-vous déjà publiés, tuto pour reconnaître les armes de la police, vos droits en garde-à-vue… Le Poing vous propose un petit récapitulatif à J-1

Divers points de rendez-vous ont déjà été donnés publiquement à Montpellier pour la journée du 10 septembre.

Plusieurs lycées ont annoncé des blocages : Jules Guesde, Clémenceau, Mermoz, Joffre… L’Université Paul-Valéry sera également bloquée.

– Rendez-vous au rond-point Près-d’Arènes à 6 heures

– Un rendez-vous est donné au lycée Jean-Monnet à 7 h 30 pour soutenir les grévistes

– Rendez-vous au piquet de grève des Cheminots à 7 h 30 à Rondelet, AG à 9 heures puis départ à 10 h 30 vers la Comédie.

– Manifestation place de la Comédie à 11 heures.

En Manifestation

Le préfet de l’Hérault a pris un arrêté autorisant la captation d’images par drones dans le centre ville de Montpellier, dans le quartier des facs et à Sète, et le ministère de l’Intérieur a affirmé sa volonté de ne pas laisser de blocages s’installer. Dans ce contexte, la rédaction vous renvoie ci-dessous à un article publié pendant le mouvement des gilets jaunes sur les armes de la police et comment s’en protéger.

En garde à vue/comparution immédiate



Là encore, la rédaction vous renvoie ci-dessous à des articles publiés relatifs à vos droits en garde à vue et en comparution immédiate.

A Montpellier, l’Assemblée générale contre les violences d’État et pour les libertés apporte son soutien aux personnes victimes de répression lors des mouvements sociaux. Retrouvez leur contact ci-dessous.

Pour aller plus loin

Ci-dessous, une enquête relative au fichage en France réalisée par la rédaction.

