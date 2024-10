[Photos] : À Montpellier, l’internationalisme s’affiche sur les murs

À quelques jours d’intervalle, deux grandes œuvres ont vu le jour dans l’espace public Montpelliérain : une fresque pour la Palestine et le Liban au parc Montcalm et un triptyque en l’honneur du révolutionnaire et homme d’État burkinabé Thomas Sankara sur les marches de l’allée du même nom

Le mois dernier, Le Poing vous parlait d‘une grande fresque en soutien à la Palestine près de Place Carnot, réalisée par l’artiste Nô. Ces derniers jours, une nouvelle œuvre est apparue sur un mur du parc Montcalm. On peut y voir les messages “free Palestine”, “free Congo” et “Stop Génocide.”

A l’inverse de la première, celle-ci s’est faite avec l’autorisation de la mairie : le Comité Thomas Sankara, association dont le but est de faire vivre la mémoire et le message politique panafricaniste de l’homme d’Etat Burkinabé, a invité l’artiste Vianné pour mettre en valeur les escaliers de l’allée du même nom. Il a donc réalisé un triptyque aux couleurs vives inspiré du travail d’Andy Warhol.

Le comité Sankara a invité l’artiste Vianné à réaliser une fresque pour faire vivre la mémoire de l’homme d’Etat Burkinabé sur l’allée qui porte son nom à Montpellier. (DR)

