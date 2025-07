Pour le quatrième jour d’affilé, manifestation montpelliéraine en soutien à la Palestine, un nouveau rassemblement prévu ce dimanche 27 juillet

Environ 200 personnes ont manifesté en soutien à la Palestine ce samedi 26 juillet dans les rues de Montpellier, après plusieurs jours de mobilisation consécutifs. Un nouveau rassemblement est appelé ce dimanche 27 juillet en soutien à l’équipage du Handala, navire du mouvement propalestinien Flottille pour la liberté, qui se dirigeait vers Gaza chargé d’aide humanitaire, intercepté samedi soir par l’armée israélienne.

Les manifestant-es pro-palestiniens se sont retrouvé-es aux alentours de 18h sur la place de la Comédie. Diverses prises de parole y ont eu lieu, dont celles de la Libre Pensée, de l’Association France Palestine Solidarité (AFPS34), de l’antenne héraultaise de Boycott Désinvestissement Sanctions (BDS) ou encore de la France Insoumise.

Une militante du groupe municipaliste Cause Commune est venue présenter une pétition contre le jumelage entre Montpellier et la ville israélienne de Tibériade, contesté de longue date par les associations pro-palestiniennes et l’opposition de gauche au maire de Montpellier Michaël Delafosse, qui permettrait à partir de 8 500 signatures d’utiliser le droit d’interpellation du Conseil municipal.

Après un rappel de la situation du navire Handala, successeur du Madleen, la coordinatrice locale de la campagne « Mille Madleen pour Gaza », qui vise à envoyer le plus de bateaux chargés d’aide humanitaire que possible sur place, est intervenue. « En deux semaines on a déjà pu financer cinq bateaux qui partiront depuis la France », a-t-elle assuré.

Les manifestant-es ont ensuite fait un tour dans l’Écusson, se félicitant de pouvoir enfin accéder aux abords de la préfecture, au lendemain de la libération du militant franco-libanais Georges Ibrahim Abdallah.

C’est que des mobilisations analogues avaient dejà eu lieu les 23, 24 et 25 juillet, au cours desquelles l’accès aux abords de l’édifice avaient été refusé par les forces de l’ordre, qui avaient procédé à des contrôles d’identité.

Peu après la fin de la manifestation, on apprenait l’interception par l’armée israélienne du Handala, dans les eaux internationales au large de Gaza. En conséquence, un nouveau rassemblement de soutien à son équipage est appelé ce dimanche 27 juillet, à 19h place de la Comédie. Et une nouvelle manifestation aura lieu samedi 2 août à 18h, toujours sur la Comédie

Pour plus d’infos sur la situation à Gaza, retrouvez très régulièrement sur l’Agora du Poing les chroniques de Brigitte Challande, réalisées avec des membres de la société civile gazouie sur place.

Nos articles sont gratuits car nous pensons que la presse indépendante doit être accessible à toutes et tous. Pourtant, produire une information engagée et de qualité nécessite du temps et de l’argent, surtout quand on refuse d’être aux ordres de Bolloré et de ses amis… Pourvu que ça dure ! Ça tombe bien, ça ne tient qu’à vous : JE M'ABONNE AU JOURNAL JE FAIS UN DON