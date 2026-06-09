Procès Paprec à Montpellier : le délibéré repoussé à octobre

Victime d’un grave accident du travail en avril 2022 à l’usine Paprec de Lansargues, Paul Masselin devra patienter quatre mois de plus avant de connaître le verdict : un arrêt maladie d’un magistrat a reporté lundi le délibéré, attendu pour blessures involontaires contre les sociétés Paprec Méditerranée et Paprec Technique. La procureure avait requis 100 000 euros d’amende contre chacune. Leurs avocats avaient plaidé la relaxe

Le tribunal correctionnel de Montpellier devait rendre lundi son délibéré dans le procès visant Paprec Méditerranée et Paprec Technique pour les blessures infligées à Paul Masselin, happé dans une machine de tri en avril 2022 à Lansargues. À cause de l’arrêt maladie d’un magistrat, la décision a été reportée au 5 octobre 2026. « Je suis extrêmement déçu, énervé, triste », a réagi l’intéressé à la sortie de la salle. « J’avais envisagé beaucoup de possibilités, mais pas celle-là. »

Ce report s’ajoute à une longue série de délais : le procès, initialement prévu en décembre 2025, avait déjà été repoussé de plusieurs mois. En avril, la procureure avait requis 100 000 euros d’amende contre chacune des deux filiales du géant du recyclage, dont les avocats ont plaidé la relaxe.

Paprec est par ailleurs sous pression judiciaire en Occitanie : condamné le 26 mars à Nîmes pour la mort de Jules Pertet, 21 ans, tué en juillet 2023 dans une machine similaire, le groupe a fait appel. Un troisième accident mortel, survenu sur le même site en mai 2025, est renvoyé en procès le 8 décembre prochain.

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