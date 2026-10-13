

Lyéen-nes, étudiant-es, travailleurs-euses : environ 7000 personnes ont manifesté à Montpellier ce mardi 13 octobre en soutien à la jeunesse quotidiennement mobilisée depuis le 29 septembre

Ni les annonces du gouvernement sur une consultation lycéenne censée porter ses fruits fin octobre, ni les 3 000 professeurs-eures affecté-es à des remplacements, ni les 1,2 milliards de rallonge au budget de l’Éducation Nationale ne semblent calmer la colère. Ce mardi 13, une manifestation d’environ 7000 personnes a eu lieu dans les rues de Montpellier. Comme les 6 et 8 octobre, une intersyndicale de l’Éducation Nationale appelait à la grève dans tout le pays en soutien au mouvement lycéen amorcé fin septembre, dénonçant le manque de moyens pour l’éducation et des conditions d’études jugées déplorables.

Dans le cortège parti de la place Albert 1er se mêlaient lycéen-nes, étudiant-es, et travailleurs-euses solidaires. « Tu nous la met à l’envers, on te mai 68 », « Bloquons tout pour débloquer nos rêves », ou encore « Lutte pour ton éducation », pouvait-on lire sur les pancartes.

La manifestation a rejoint Antigone via le boulevard du Jeu de Paume et le boulevard de Strasbourg. En fin de manifestation, une partie de la manifestation est venue se masser contre les cordons de CRS positionnés en haut d’Antigone, côté Polygone.

Plusieurs lycées et campus montpelliérains étaient bloqués ce matin. Parmi eux, Clémenceau, Jules Guesde, Mermoz, Joffre. La fac de sciences reste bloquée et occupée. Les CRS sont intervenus a Paul-Valery après une tentative d’occupation du campus bloqué. La fac d’économie et la fac de droit étaient bloquées à l’aube, mais ont été rapidement débloquées. L’IRTS était aussi mobilisé.

Plus d’infos dans nos reportages a venir dans Le Poing.

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