Cette semaine dans l’Hérault : manif anti militariste, mobilisations contre les violences policières et les CRA, pour le peuple kurde

Lundi 26 janvier

Montpellier : action des femmes du Centre Démocratique Kurde de Montpellier à 15h à la préfecture, en soutien au Rojava, militairement agressé par le régime syrien

Montpellier : rassemblement pour exiger justice et vérité pour El Hacen Diarra, mort en pleine garde à vue dans un commissariat parisien le 15 janvier, à 18h30 à la préfecture

Montpellier : permanence du BIB Hackerspace, pour venir boire un coup ou discuter questions informatiques avec un collectif autogéré privilégiant logiciels libres et protection des données. Dès 18h30 à La Tendresse, 80 impasse Flouch

Le Vigan : réunion publique et repas partagé en soutien au peuple iranien, à l’initiative du collectif femme vie liberté cévennes. Ce sera dès 18h30 au local associatif La P’tite Base, place de la mairie

Mardi 27 janvier

Montpellier : récup alimentaire auprès des commerçants de Plan Cabanes avec l’Association des Jardins Agroécologiques Partagés (AJAP), à 18h45. Rendez-vous au square du Père Bonnet de Figuerolles (numéros à contacter si besoin : 07 61 38 26 22 ou 06 42 35 98 11.)

Mercredi 28 janvier

Montpellier : distribution alimentaire de l’AJAP, ouverte à tous-tes à partir de 15h30 au square du Père Bonnet de Figuerolles, avec scéance de bricolage collectif dès 15h

Montpellier : réunion du collectif de soutien au peuple kurde, ouverte à toutes les personnes qui veulent contribuer, à 18h30 dans les locaux du Centre Démocratique Kurde, 40 rue du Belvédère, tram Pergola

Jeudi 29 janvier

Sète : rassemblement appelé devant l’gopital Saint-Clair à 11h par l’Union Locale CGT pour l’inauguration du pont Ambroise Croizat, en hommage au fondateur de la Sécurité Sociale. Suivi d’un vernissage et d’un apéro à la Bourse du Travail

Montpellier : Stéphane Ortega, journaliste à Rapports de force viendra présenter le projet de fusion de sa rédaction avec celle de Basta, et discuter du rôle des médias indépendants. Ce sera à 19h au local associatif La Carmagnole, 10 rue de la Palissade

Montpellier : action anti pub d’Extinction Rébellion, à 20h. Inscription ici

Samedi 31 janvier

Béziers : après-midi et soirée de mobilisation contre le projet de Centre de Rétention Administrative à Béziers. Dès 14h des ateliers d’écriture seront proposés (Inscription sur l’adresse contact@beziers-anticra.org). À partir de 17h aura lieu une déambulation avec surprises sur l’espace public avec l’ensemble polyphonico-percussif « Les Tambours du Père Ned »., puis à 18h30 le spectacle « Le Poulet » par L’âne solo. À 20h un repas sera proposé par Cuisine d’Ailleurs à Béziers (réservation : ateliercuisinebeziers@gmail.com) La soirée se terminera par une Boum Anticra, dès 21h30 avec DJ RX, des sons de toute l’Afrique, de l’Europe de l’Est, du Pakistan. Tout ça dans les locaux de la Cimade, au 14 rue de la rotonde.

Montpellier : récup alimentaire auprès des commerçants de Plan Cabanes avec l’Association des Jardins Agroécologiques Partagés (AJAP), à 18h45. Rendez-vous au square du Père Bonnet de Figuerolles (numéros à contacter si besoin : 07 61 38 26 22 ou 06 42 35 98 11.)

Montpellier : la caravane des cinémas d’Afrique présentera le film « Sankara n’est pas mort », en présence de sa réalisatrice Lucie Viver, à 19h à la librairie La Symbolique du Poulet, 13 rue des Soldats, en partenariat avec le comité Thomas Sankara Montpellier. Entrée libre

Dimanche 1er février

Montpellier : distribution alimentaire de l’AJAP, ouverte à tous-tes à partir de 15h30 au square du Père Bonnet de Figuerolles, avec scéance de bricolage collectif dès 15h

