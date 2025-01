Cette semaine dans l’Hérault : manifs pour les peuples kanak et kurdes, soutien à des syndicalistes paysans

Mardi 21 janvier

Montpellier : manifestation pour la libération des prisonniers-ères politiques kanak à 18h30 place de la Comédie

Montpellier : récup alimentaire auprès des commerçants de Plan Cabanes avec l’Association des Jardins Agroécologiques Partagés (AJAP), de 18h45 à 19h45. Rendez-vous au local associatif La Carmagnole, 10 rue Haguenot (numéros à contacter si besoin : 07 68 91 11 23. L’AJAP cherche un local, si vous avez une proposition écrivez leur sur l’adresse lajapmontpellier@gmail.com

Mercredi 22 janvier

Montpellier : distribution alimentaire de l’AJAP, ouverte à tous-tes à partir de 15h30 au square du Père Bonnet de Figuerolles. L’AJAP cherche un local, si vous avez une proposition écrivez leur sur l’adresse lajapmontpellier@gmail.com

Jeudi 23 janvier

Frontignan : atelier sur la notion de consentement à 18h30 au local associatif La Grève, 19bis boulevard Victor Hugo

Vendredi 24 janvier

Saint-Pons de Thomières : rassemblement à 11h devant la gendarmerie en soutien à des syndicalistes de la Confédération Paysanne sous contrôle judiciaire en attendant leur procès, pour une action menée le 5 décembre à la Bourse européenne de commerce au Grand Palais à Paris.

Montpellier : présentation et débat sur le thème « Qu’est ce que le communisme libertaire ? Une autre vie est possible », organisé par l’Union Communiste Libertaire (UCL) à 19h à la librairie La Mauvaise Réputation, 20 rue Terral.

Samedi 25 janvier

Montpellier : journée « Coursindel est à nous », pour réfléchir avec les associations de Figuerolles à l’avenir du square Coursindel, de 12h à 17h, au square situé 11 rue Pierre Fermaud. Cantine prix libre à 12h, goûter tiré du sac à 16h, expos, musique, friperie à prix libre, ateliers santé et vélo, jeux pour les enfants.

Montpellier : soirée sur le thème « Comment un lieu peut servir à la solidarité et aux luttes locales ? L’exemple du squat Evangelismos à Irakleion en Crète », organisé par le groupe Le Barricade en présence de militant-es crétois-es. Ce sera à partir de 18h au Centre Ascaso-Durutti, 6 rue Henri René. La discussion sera suivie d’un repas et d’un apéro participatif.

Montpellier : récup alimentaire auprès des commerçants de Plan Cabanes avec l’Association des Jardins Agroécologiques Partagés (AJAP), de 18h45 à 19h45. Rendez-vous au local associatif La Carmagnole, 10 rue Haguenot (numéros à contacter si besoin : 07 68 91 11 23). L’AJAP cherche un local, si vous avez une proposition écrivez leur sur l’adresse lajapmontpellier@gmail.com

Dimanche 26 janvier

Montpellier : distribution alimentaire de l’AJAP, ouverte à tous-tes à partir de 15h30 au square du Père Bonnet de Figuerolles. L’AJAP cherche un local, si vous avez une proposition écrivez leur sur l’adresse lajapmontpellier@gmail.com

Lundi 27 janvier

Montpellier : permanence du BIB Hackerspace, pour venir boire un coup ou discuter questions informatiques avec un collectif autogéré privilégiant logiciels libres et protection des données. De 18h30 à 22h à La Tendresse, 80 impasse Flouch

Montpellier : manifestation de soutien au peuple kurde attaqué par l’État turc et ses mercenaires, à 18h30 au Peyrou

Nos articles sont gratuits car nous pensons que la presse indépendante doit être accessible à toutes et tous. Pourtant, produire une information engagée et de qualité nécessite du temps et de l’argent, surtout quand on refuse d’être aux ordres de Bolloré et de ses amis… Pourvu que ça dure ! Ça tombe bien, ça ne tient qu’à vous :