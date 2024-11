Cette semaine dans l’Hérault : mobilisations féministes, agriculteurs en colère, festival Technopolice

Lundi 18 novembre



Montpellier : manifestation d’agriculteurs à l’initiative des Jeunes Agriculteurs et de la FNSEA. Points de passage : 11h à la préfecture, 14h sur l’esplanade de l’Europe



Montpellier : permanence du BIB Hackerspace, pour venir boire un coup ou discuter questions informatiques avec un collectif autogéré privilégiant logiciels libres et protection des données. De 18h30 à 22h à La Tendresse, 80 impasse Flouch



Mardi 19 novembre



Montpellier : récup alimentaire auprès des commerçants de Plan Cabanes avec l’Association des Jardins Agroécologiques Partagés (AJAP). Rendez-vous au local associatif La Carmagnole, 10 rue Haguenot, à 18h40 (numéros à contacter si besoin : 07 68 91 11 23 et 06 81 95 32 76). Lire notre article sur l’AJAP ici.



Mercredi 20 novembre



Montpellier : distribution alimentaire de l’AJAP, ouverte à tous.tes à partir de 15h30 au square du Père Bonnet de Figuerolles.



Frontignan : projection gratuite du film “Parvana, une enfance en Afghanistan” (dès 9 ans), accompagnée d’un goûter. Ce sera à 16h au local associatif La Grève, 19bis boulevard Victor Hugo



Montpellier : rassemblement à l’occasion de la journée du souvenir trans, de 18h à 20h sur la place Albert 1er.



Montpellier : soirée de la journée du souvenir trans, de 18h à 22h30 au 501 rue de la Métairie de Seysses. Au programme : nourriture à prix libre, lecture, scène ouverte et musique.



Jeudi 21 novembre



Montpellier : présentation de la lutte du collectif « Le Nuage Était Sous Nos Pieds » contre les data centers à Marseille et retours sur leur festival du 8, 9 et 10 novembre 2024. Ce sera à 18h30 au local associatif La Base, 15 rue Chaptal, dans le cadre du festival Technopolice dédié aux luttes contre la surveillance de masse.



Sète : présentation par Félix Tréguer de son livre “Technopolice, La surveillance policière à l’ère de l’intelligence artificielle”, à partir de 19h à la Nouvelle Librairie Sétoise, 7, rue Alsace-Lorraine, dans le cadre du festival Technopolice dédié aux luttes contre la surveillance de masse.



Vendredi 22 novembre



Montpellier : journée du festival Technopolice dédié aux luttes contre la surveillance de masse organisée au local associatif La Carmagnole, 10 rue Haguenot. De 16h à 18h, “Vraiment SympA (VSA & comportements suspects)”, jeu de piste tout public autour des bons réflexes à adopter pour garantir une société de contrôle. De 18h à 18h30, présentation de l’initiative Technopolice – La Quadrature du Net. De 18h30 à 20h, conférence inversée avec Félix Tréguer, auteur de “Technopolice, La surveillance policière à l’ère de l’intelligence artificielle”. De 20h à 20h30, apéro-repas tiré du sac. De 20h30 à 22h, “Le Poulet”, spectacle comico-rap : le Professeur Hassan Bal viens tenter de répondre à la grande question « Que faire d’un poulet lorsqu’il présente une forte propension à l’agressivité envers ses congénères ? »



Montpellier : nocturne du festival Technopolice dédié aux luttes contre la surveillance de masse, à partir de 23h au BIB Hackerspace, 80 impasse Flouch.



Samedi 23 novembre



Montpellier : journée du festival Technopolice dédié aux luttes contre la surveillance de masse organisée au local associatif La Tendresse, 80 impasse Flouch. De 10h à 11h, accueil. De 11h à 13h, atelier d’autodéfense numérique sur la protection des données, ses enjeux et outils. De 11h à 13h, arpentage avec les Arpent’heureuses. Lecture collective du livre « Circulez – La ville sous surveillance » de Thomas Jusquiame. De 13h à 15h, repas à prix libre inter-cantine organisé par Association pour l’Egalité Sociale, l’Autogestion et l’Egalité ( AEASAE) et l’AJAP. De 14h30 à 15h, “VSA késako ?”, par la Quadrature du Net et la Ligue des Droits de l’Homme. Infos & actus post-JOP (Jeux Olympiques et Paralympiques). De 15h à 18h30, “Vraiment SympA”, jeu de piste tout public sur les bons réflexes à adopter pour garantir une société de contrôle. De 15h à 17h30, atelier cartographie – Départs à 15h00 et à 16h00. Déambulation dans l’espace public et recensement des caméras sur Open Street Map De 15h à 17h30, scène ouverte aux écrits politiques, poésie et littérature comme outils de lutte. Venez avec les textes que vous voulez partager. De 17h30 à 19h30, partage d’expériences des luttes contre la surveillance. De 19h30 à 21h, repas prix libre inter-cantine AESAE/AJAP. De 21h à 23h, concerts, avec Les Chevals Hongrois (rap dada) et Deadwood en duo (électro-blues). En continu : infokiosque, stand de la librairie Le Grain des mots, espace expression libre & artivisme : banderoles, pancartes, impression de stickers, sérigraphie…



Montpellier : manifestation contre les violences sexistes et sexuelles, 14h place de la Comédie



Béziers : rassemblement contre les violences sexistes et sexuelles, à 15h parvis du Théâtre.



Montpellier : récup alimentaire auprès des commerçants de Plan Cabanes avec l’Association des Jardins Agroécologiques Partagés (AJAP). Rendez-vous au local associatif La Carmagnole, 10 rue Haguenot, à 18h40 (numéros à contacter si besoin : 07 68 91 11 23 et 06 81 95 32 76). Lire notre article sur l’AJAP ici.



Dimanche 24 novembre



Montpellier : journée du festival Technopolice dédié aux luttes contre la surveillance de masse organisée au local associatif Le Quartier Généreux, 2 quai des Tanneurs. De 11h à 14h, “Vraiment SympA (VSA & comportements suspects)”, jeu de piste tout public sur les bons réflexes à adopter pour garantir une société de contrôle. De 11h à 14h, ateliers artivistes, avec maquilllage anti-reconnaissance faciale, déguisements, création de pancartes… De 13h à 14h, repas à prix libre inter-cantine AESAE/AJAP. De 14h30 à 16h30, Silly Walk accompagnée de ses fanfares en centre-ville. Départ : Quartier Généreux. Déambulation suspecte et boiteuse contre la normalisation des comportements induite par la VSA. De 17h à 19h, apéro-goûter de clôture au local associatif La Base, 15 rue Chaptal.



Montpellier : distribution alimentaire de l’AJAP, ouverte à tous.tes à partir de 15h30 au square du Père Bonnet de Figuerolles.

