Cette semaine dans l’Hérault : mobilisations féministes, hommage aux SDF décédé-es à Montpellier, réunions de quartier à Figuerolles

Samedi 7 mars

Frontignan : assemblée générale mensuelle de la Coopérative intégrale du bassin de Thau, ouverte à tous-tes, de 13h à 16h au local associatif La Grève, 19bis boulevard Victor Hugo

Montpellier : rassemblement en hommage aux 34 personnes mortes dans les rues de la ville en 2025, à 14h place de la Comédie

Montpellier : marche nocturne féministe et antifasciste en mixité (mec cis alliés discrets bienvenus), à 20h à Albert 1er

Dimanche 8 mars

Agde : manifestation pour la journée internationale des droits des femmes et des minorités de genre, à 10 heures en haut de la promenade

Béziers : manifestation pour la journée internationale des droits des femmes et des minorités de genre, à 10h30 au théâtre

Ganges : manifestation pour la journée internationale des droits des femmes et des minorités de genre, à 11h devant la mairie

Sète : manifestation pour la journée internationale des droits des femmes et des minorités de genre, à 11h place de la mairie

Montpellier : manifestation pour la journée internationale des droits des femmes et des minorités de genre, à 14h, place Albert 1er. Covoiturage organisé depuis la poste de Lunel à 13h par l’UL CGT.

Lundi 9 mars

Montpellier : permanence du BIB Hackerspace, pour venir boire un coup ou discuter questions informatiques avec un collectif autogéré privilégiant logiciels libres et protection des données. Dès 18h30 à La Tendresse, 80 impasse Flouch

Montpellier : action anti pub d’Extinction Rébellion. Plus d’infos après inscription ici

Mardi 10 mars

Montpellier : café-actualité sur le thème du Rojava (Kurdistan syrien) et de son avenir, dans le contexte des accords passés avec le nouveau gouvernement syrien. Entrée libre et buffet convivial. Projection du documentaire « Syrie – les femmes sur tous les fronts » Avec Gökce Ciftci, membre du Centre démocratique kurde de Montpellier.

Montpellier : récup alimentaire auprès des commerçants de Plan Cabanes avec l’Association des Jardins Agroécologiques Partagés (AJAP), à 18h45. Rendez-vous au square du Père Bonnet de Figuerolles (numéros à contacter si besoin : 07 61 38 26 22 ou 06 42 35 98 11.)

Mercredi 11 mars

Montpellier : distribution alimentaire de l’AJAP, ouverte à tous-tes à partir de 15h30 au square du Père Bonnet de Figuerolles, avec scéance de bricolage collectif dès 15h

Montpellier : réunion de quartier à Figuerolles sur le thème « Consommation de drogue et précarité à Figuerolles », visant à proposer des solutions et à construire une mobilisation après la pétition « Urgence Figuerolles » de décembre 2025. Ce sera à 18h30 au local associatif La Carmagnole, 10 rue de la Palissade

Vendredi 13 mars

Montpellier : réunion de quartier organisée par l’association Coursindel, pour faire revivre le square Coursindel et le local de l’ancien Atelier du Nord en transformant cet ensemble en un espace collectif, ouvert au public et à l’ensemble des acteurs et actrices du quartier Figuerolles-Gély, ayant vocation à accueillir de multiples activités et initiatives écologiques, sociales, culturelles et de solidarité. Dès 18h30, accueil avec petite restauration et de 19h à 20h30 présentation et discussion, au local associatif La Carmagnole, 10 rue de la Palissade

Nos articles sont gratuits car nous pensons que la presse indépendante doit être accessible à toutes et tous. Pourtant, produire une information engagée et de qualité nécessite du temps et de l’argent, surtout quand on refuse d’être aux ordres de Bolloré et de ses amis… Pourvu que ça dure ! Ça tombe bien, ça ne tient qu’à vous : JE FAIS UN DON