Cette semaine dans l’Hérault : rassemblements et manifs contre l’extrême droite et la Journée de Jérusalem

Du 18 au 28 juin la campagne « Support don’t Punish », qui cherche à changer les regards sur les usagers.ères de drogues, propose divers événements à Montpellier. Programme complet par ici

Mardi 18 juin

Montpellier : récup alimentaire auprès des commerçants de Plan Cabanes avec l’Association des Jardins Agroécologiques Partagés (AJAP), de 18h45 à 19h45. Rendez-vous au local associatif La Carmagnole, 10 rue Haguenot (numéros à contacter si besoin : 07 68 91 11 23 ou 06 81 95 32 76). Lire notre article sur l’AJAP ici.

Montpellier : réunion publique sur le thème « Grève générale et Front Populaire : les leçons de juin 1936 », organisée par le NPA Révolutionnaires à partir de 19h au local associatif le Quartier Généreux, 2 quai des Tanneurs

Mercredi 19 juin

Frontignan : présentation du livre « Avoir 20 ans à Sainte-Soline », en présence de membres du collectif du Loriot, à partir de 19h au local associatif La Grève, 19bis boulevard Victor Hugo.

Jeudi 20 juin

Montpellier : stands de BDS et d’Urgence Palestine contre le génocide en cours, à partir de 15h sur la place de la Comédie

Le Vigan : rassemblement contre l’extrême-droite à 18h devant la mairie

Frontignan : projection-discussion autour du film « Sainte-Soline, autopsie d’un carnage », à partir de 18h30 au local associatif La Grève, 19bis boulevard Victor Hugo

Montpellier : présentation du site Anti Média, qui met en œuvre une veille médiatique des violences policières, judiciaires et carcérales. Ce sera à partir de 19h au Centre Ascaso-Durutti, 6 rue Henri René.

Montpellier : présentation de la Coord’Eau34, une coordination construite autour des enjeux sur l’eau dans l’Hérault, et sur les luttes qui s’y construisent. Ce sera à 19h au local associatif La Base, 15 rue Chaptal.

Samedi 22 juin

Montpellier : rassemblement contre l’extrême-droite à 11 heures sur la place Krasucki, lieu où un militant syndical a été agressé par des néonazis pendant le festival des fanfares.

Le Vigan : journée autour de la Marche des Fiertés féministes et LGBTQIA+. Dès 11h, stands de collectifs et associations, discussions, conférence gesticulée, repas tiré du sac, au Parc des Châtaigniers. À 15h, départ de la marche avec des prises de paroles et spectacles (rap avec Atyma, cirque, baléti queer…)

Montpellier : manifestation contre le génocide en Palestine et la Journée de Jérusalem organisée à Montpellier, à 15h place de la Comédie

Montpellier : soirée de soutien aux libertaires en lutte suite aux inondations dans le sud du pays, à partir de 20h au local associatif Le Barricade, 5 rue Bonnie.

Pont d’Hérault : à partir de 20h30, soirée à l’Etuve avec repas prix libre, scène ouverte, drag show, DJs, dans le cadre de la Marche des Fiertés féministes et LGBTQIA+.

Dimanche 23 juin

Montpellier : journée de contestation des projets routiers LIEN et COM avec le collectif Bloque Ton Périph. Dès 11h une vélorution festive et déterminée partira du Peyrou. Dès 13h, des animations auront lieu sur les berges de la Mosson, avec pique-nique tiré du sac

Montpellier : rassemblement contre la Journée de Jérusalem organisée à Montpellier et en soutien au peuple palestinien, à 14h sur le parking de Grammont (arrêt de tram ligne 1 Place de France)

Lundi 24 juin

Vendres : rassemblement à 18h30 en présence de la candidate du Nouveau Front Populaire Magali Crozier, à 18h30

Montpellier : atelier d’apprentissage des gestes de premier soins en manif ou action de désobéissance civile, à partir de 18h45 au local associatif La Base, 15 rue Chaptal. Ouvert à toutes et tous, pas de compétence requise

