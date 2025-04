Cette semaine dans l’Hérault : université de printemps Interhack, rassemblements écologistes, mobilisation pour la maternité de Ganges

Mardi 8 avril

Montpellier : distribution de protections périodiques gratuite par le Syndicat de Combat Universitaire (SCUM), de 12h30 à 14h30 dans le hall du bâtiment 2 de la faculté de droit et de sciences politiques, 14 rue du Cardinal de Cabrières

Montpellier : rassemblement pendant le comité stratégique du Conseil Départemental de l’Hérault à l’hôtel du Département à 13h30 (1977 avenue des Moulins, salle de l’hémicycle Alco Montpellier) à l’appel de la Coord’Eau, pour protester contre certains projets de bassins d’irrigation

Montpellier : cérémonie organisée pour la journée internationale du peuple tzigane, avec discours et textes sur le génocide tsigane, accompagnés par Hélios Azoulay, clarinettiste international. Ce dernier interprétera des œuvres rares, retrouvées à la fin de la Seconde Guerre mondiale dans les camps de concentration. En présence d’associations et de représentant-es de la préfecture de l’Hérault et de la mairie de Montpellier, au parc d’Arménie de l’Hôtel de Ville à 17h30

Montpellier : soirée Gipsy Party à la Halle Tropisme pour la journée internationale du peuple tzigane, 121 rue Fontcouverte, organisée par Cap Gély Figuerolles à partir de 18h30. Au programme : expositions, paëlla géante dès 19h, suivie d’un spectacle de danse avec Aurélie Célia et l’école de danse de Vauvert dès 19h15, puis d’un concert avec Los Kémados Gipsy dès 20h15. Entrée libre

Montpellier : assemblée ouverte sur le thème « Ils veulent nous préparer à la guerre », organisée par le groupe montpelliérain de Révolution Permanente et son antenne étudiante Le Poing Levé. Ce sera à 18h30 au local associatif La Carmagnole, 10 rue La Palissade

Montpellier : récup alimentaire auprès des commerçants de Plan Cabanes avec l’Association des Jardins Agroécologiques Partagés (AJAP), de 18h45 à 19h45. Rendez-vous au square du Père Bonnet de Figuerolles (numéros à contacter si besoin : 07 68 91 11 23)

Mercredi 9 avril

Montpellier : soutien à cinq militant·es d’Extinction Rébellion en procès, poursuivi·e·s pour avoir recouvert de peinture la façade du concessionnaire Renault Montpellier, et pour avoir taggué des véhicules en devanture à la craie effaçable, pour dénoncer l’impact écologique et social des voitures SUV. Ce sera à 13h devant le Tribunal Judiciaire, place Pierre Flotte.

Montpellier : distribution alimentaire de l’AJAP, ouverte à tous-tes à partir de 15h30 au square du Père Bonnet de Figuerolles

Jeudi 10 avril

Montpellier : le BIB Hackerspace accueille les Universités de Printemps Interhack avec des collectifs similaires d’autres régions. Toute la journée à La Tendresse, au 80 impasse Flouch. Entre autres : ateliers drag, utilisation de logiciels libres, analyse de la communication de l’extrême-droite sur Telegram, initiation à la musique algorithmique, discussion sur la surveillance de masse avec la Quadrature du Net, repas et concerts. Programme complet par ici

Ganges : banquet organisé par le collectif Maternité À Défendre (MAD), qui lutte pour le maintien d’une maternité et de possibilités d’IVG dans le village, pendant une réunion du comité de suivi avec l’Agence Régionale de Santé (ARS). De 13h à 17h sur le rond-point de l’Europe.

Frontignan : réunion du collectif féministe de la Coopérative Intégrale du Bassin de Thau (CIBT), « La Griffe », à 18h30 au local associatif La Grève, 19bis boulevard Victor Hugo

Vendredi 11 avril

Montpellier : le BIB Hackerspace accueille les Universités de Printemps Interhack avec des collectifs similaires d’autres régions. Toute la journée à La Tendresse, au 80 impasse Flouch. Entre autres : ateliers drag, utilisation de logiciels libres, analyse de la communication de l’extrême-droite sur Telegram, initiation à la musique algorithmique, discussion sur la surveillance de masse avec la Quadrature du Net, repas et concerts. Programme complet par ici

Montpellier : soirée musicale Rebetiko (musique de la plèbe) et autres musiques grecques par le Duo TRiTSA, précédé d’un apéro et d’un repas partagé. Ce sera à partir de 19h au Centre Ascaso-Durruti, 6 rue Henri René.

Samedi 12 avril

Montpellier : le BIB Hackerspace accueille les Universités de Printemps Interhack avec des collectifs similaires d’autres régions. Toute la journée à La Tendresse, au 80 impasse Flouch. Entre autres : ateliers drag, utilisation de logiciels libres, analyse de la communication de l’extrême-droite sur Telegram, initiation à la musique algorithmique, discussion sur la surveillance de masse avec la Quadrature du Net, repas et concerts. Programme complet par ici

Montpellier : récup alimentaire auprès des commerçants de Plan Cabanes avec l’Association des Jardins Agroécologiques Partagés (AJAP), de 18h45 à 19h45. Rendez-vous au square du Père Bonnet de Figuerolles (numéros à contacter si besoin : 07 68 91 11 23)

Dimanche 13 avril

Montpellier : le BIB Hackerspace accueille les Universités de Printemps Interhack avec des collectifs similaires d’autres régions. Toute la journée à La Tendresse, au 80 impasse Flouch. Entre autres : ateliers drag, utilisation de logiciels libres, analyse de la communication de l’extrême-droite sur Telegram, initiation à la musique algorithmique, discussion sur la surveillance de masse avec la Quadrature du Net, repas et concerts. Programme complet par ici

Montpellier : distribution alimentaire de l’AJAP, ouverte à tous-tes à partir de 15h30 au square du Père Bonnet de Figuerolles.

Lundi 14 avril

Montpellier : action antipub d’Extinction Rébellion à 20h. Inscription ici

Nos articles sont gratuits car nous pensons que la presse indépendante doit être accessible à toutes et tous. Pourtant, produire une information engagée et de qualité nécessite du temps et de l’argent, surtout quand on refuse d’être aux ordres de Bolloré et de ses amis… Pourvu que ça dure ! Ça tombe bien, ça ne tient qu’à vous : JE M'ABONNE AU JOURNAL JE FAIS UN DON