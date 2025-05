Dans l’Hérault et l’Aveyron, de nombreux événements prévus pour les « 15 jours pour Kanaky »

Les militant-es indépendantistes kanak présent-es à Montpellier autour de l’association Ceini Hnyei programment de nombreux événements pour la première quinzaine de mai, autour des « 15 jours pour Kanaky ». Une mobilisation pensée comme une commémoration du soulèvement débuté sur le Caillou le 13 mai 2024

Il y a un an tout pile, la Nouvelle-Calédonie s’embrasait après l’annonce du dégel du corps électoral, fixé depuis les accords de Nouméa en 1998. En métropole, l’association Ceini Hnyei entend commémorer ce soulèvement violemment réprimé par l’État français par un cycle d’évènements.

Lundi 5 mai, une projection du film « Nouvelle-Calédonie, la trajectoire interrompue du Caillou » est programmée à 18h sur le campus de Triolet, amphi 5.01, en présence de son réalisateur Mehdi Lallaoui et de membres de l’association Ceini Hnyei.

Jeudi 8 mai, c’est sur un terrain du Larzac offert par des paysan-nes du Larzac aux indépendantistes kanak en 1988, près de la ferme troglodytique des Baumes, propriété du Sénat Coutumier Kanak depuis 2008 que se déroulera une journée dédiée à la mémoire de Célestin Zongo, jeune lycéen kanak de 19 ans mort assassiné par balle par des membres de milices anti-indépendantistes le 8 mai 1985 à Nouméa sur la place des Cocotiers lors d’une manifestation du Parti de libération kanak (Palika) et de l’Union syndicale des travailleurs kanak et des exploité-es (USTKE), deux composantes du Front de libération nationale kanak et socialiste (FLNKS), contre l’installation d’une base militaire. Des discussions auront lieu à partir de 15h, et une projection dès 19h.

Le samedi 10 mai, c’est un bingo qui aura lieu de 11h à 20h au local associatif La Carmagnole, 10 rue de la Palissade, dont les bénéfices seront reversés à une cagnotte destinée à payer les frais d’avocat (90 000 euros restant pour l’année 2024) des militant-es de la Cellule de Coordination des Actions de Terrain (CCAT ; groupe opérationnel qui a organisé le mouvement contre le dégel du corps électoral, pacifique pendant plusieurs mois avant l’insurrection du 13 mai), incarcéré-es ou assigné-es à résidence en Métropole en attente de leur procès.

Mercredi 14 mai, une conférence est co-organisée par Ceiny Hnyei, le NPA l’Anticapitaliste et l’association Survie sur le thème « À bas le colonialisme français », à partir de 19h au local associatif La Carmagnole, 10 rue de la Palissade.

Le 15 mai, dans le cadre du premier festival de l’égalité des chances à l’initiative de l’agence France Travail de Montpellier Cévennes, de 9h30 à 16h au Château d’O, l’association Mosaik Outre-Mer organisera un village des Outre-Mer, avec des stands dédiés à des productions culturelles kanak.

Les « 15 jours pour Kanaky » se clôtureront par un week-end de formations politiques et d’évènements culturels les 16, 17 et 18 mai au tiers-lieu Macondo à Montarnaud. L’arrivée et l’installation sont possibles sur place dès 17h, et une projection du film « L’ordre et la morale » de Mathieu Kassovitz aura lieu pour cette première soirée. Le samedi 17 mai, des temps de paroles seront donnés aux familles de prisonniers-ères politiques, et différents ateliers politiques auront lieu, sur les thèmes « Histoire coloniale et décolonisation de Kanaky » ; « Le mouvement de libération nationale comme porteur de la revendication indépendantiste » ; « Les richesses pour un Pays, atouts pour son indépendance » ; « Décolonisation alimentaire : la sécurité sociale alimentaire » ; « La force des nouvelles technologies de l’information et de la communication dans nos combats » ; « La culture et le sport comme vecteurs de décolonisation ».

Une table-ronde aura lieu sur le thème « Pourquoi la France n’arrive-t-elle pas à décoloniser ? ». La journée sera aussi ponctuée de danses et chants kanak, d’une soirée karaoké et d’une scène libre. La journée du dimanche 18 mai commencera par un culte en hommage aux nombreux-ses jeunes militant-es kanak tué-es lors du soulèvement du 13 mai (11 manifestant-es kanak, en plus de deux gendarmes et d’un caldoche) et aux prisonniers-ères politiques.

Navettes organisées depuis les arrêts de tram Mosson ou Juvignac, contacter Ceini Hnyei en message privé sur leur page Facebook ou Instagram. Alcool interdit pour l’ensemble du week-end, prévoir une tente ou à minima un sac de couchage pour dormir sur place. Inscription et paiement en ligne ici.

