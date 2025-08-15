Laïcité : à Béziers et à Montpellier, la Libre Pensée rappelle les bases aux élus

La Libre Pensée, association de lutte pour l’application de la loi de 1905 sur la séparation des Églises et de l’État, alerte sur la promotion par la mairie de Montpellier des festivités catholiques de la Saint-Roch, et sur la présence du préfet de l’Hérault, François-Xavier Lauch, à une procession religieuse dans les rues de Béziers pour la Feria en compagnie du maire d’extrême droite Robert Ménard

Comme chaque année ou presque, en cette période de 15 août, l’association la Libre Pensée, qui veille au respect de la loi de 1905 sur la séparation des Églises et de l’État, est obligée de remettre les pendules à l’heure, pour ne pas dire, l’église au centre du village. A Montpellier, l’association est en lutte depuis longtemps contre le financement par la mairie de l’association internationale Saint-Roch, qui organise des festivités culturo-religieuses à base de messes et de processions autour du personnage de Saint-Roch. Un saint dont l’existence a été remise en question par l’historien Pierre Bolle, qui affirme « qu’on ne peut mettre en évidence la moindre trace de culte ancien à Montpellier qui se raccroche à la figure de Roch de Montpellier. »

“Depuis 1995 et le lancement du culte municipal de « Saint Roch », la laïcité est ainsi ignorée, et ceci par toutes les majorités. Les sommes, modestes et symboliques au départ, avoisinent maintenant entre 7 et 15 000 euros selon les années […] Indépendamment du montant et des moyens mis à disposition, c’est surtout le fait que la loi de 1905 et la jurisprudence du Conseil d’État interdit tout subventionnement des cultes, fut-il « municipal », fut-il « une tradition locale »”, écrit l’association pour cette édition 2025.

La Libre Pensée alerte également depuis plusieurs années sur l’organisation par la mairie de Béziers d’une messe et d’une procession religieuse lors de la feria, à laquelle Robert Ménard, maire d’extrême droite de la ville, participe en écharpe tricolore. Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux le 14 août 2025 le montre en train de parader en compagnie de François-Xavier Lauch, préfet de l’Hérault. A noter qu‘Hugues Moutouh, ancien préfet de l’Hérault, avait lui aussi participé à cette célébration.

“Le préfet est un représentant de l’État, il a le devoir de neutralité vis-à-vis des cultes”, réagit Eugénie Loison, présidente de la section Héraultaise de la Libre Pensée. “Même si on le voit en civil sur la vidéo, cela montre une certaine tolérance envers la politique de Robert Ménard, qui bafoue la loi de 1905 en paradant en écharpe tricolore lors d’une procession religieuse. Il peut le faire à titre individuel, mais pas avec son écharpe tricolore. Là, il représente tous ses administrés.”

Et la présidente de l’association de balayer le côté “traditionnel” de cette messe mis en avant par l’édile : “Entre la création de la Feria de Béziers en 1968 et 2014, première Feria où Robert Ménard était au pouvoir à Béziers, on ne trouve pas de trace de messe ou de procession. C’est lui qui l’a mise en place pour servir sa thèse de choc des civilisations et son électorat d’extrême-droite. Entre lui et Michaël Delafosse, maire socialiste de Montpellier, on voit que le préfet, censé faire respecter ‘lautorité de l’Etat, est relativement tolérant.”





