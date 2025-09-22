Le préfet de l’Hérault saisit le tribunal contre un pavoisement de drapeau palestinien en mairie

En ce 22 septembre, jour où la France s’apprête à reconnaître l’État de Palestine, plusieurs mairies ont décidé d’accrocher un drapeau palestinien sur leur fronton, comme à Grabels, au nord de Montpellier. François-Xavier Lauch, préfet de l’Hérault, a annoncé saisir le tribunal administratif pour faire retirer ce drapeau

Le drapeau palestinien flotte depuis 7 heures ce matin sur le fronton de la mairie de Grabels, au nord de Montpellier. Une action symbolique, en ce 22 septembre, jour où la France s’apprête à reconnaître l’État de Palestine. Mais à 9 h 50, les fonctionnaires de la municipalité reçoivent un courrier de la préfecture de l’Hérault demandant le retrait de ce drapeau au nom de la “neutralité du service public”. Le préfet de l’Hérault a également annoncé saisir le tribunal administratif en référé pour faire enlever l’étendard. “On ne parle pas de neutralité du service public quand il s’agit de drapeaux ukrainiens, ou que le maire de Menton affiche en mairie le drapeau des chrétiens d’Orient”, rétorque-t-on du côté de la mairie de Grabels.

Ce rappel à l’ordre de la part de François-Xavier Lauch s’inscrit dans la continuité de presque deux ans de répression sur les voix dénonçant le génocide : pour rappel, il a dès le début clairement choisi son camp, jusqu’à faire sienne la rhétorique des ministres les plus durs de l’actuel gouvernement d’extrême droite israélien. Il est allé jusqu’à qualifier toute « manifestation de soutien au peuple palestinien » d’ « atteinte à la dignité humaine » ! Voici en effet comment il justifie l’interdiction d’une marche pour la Palestine, le 19 octobre 2023 : « Au regard […] du caractère récent de l’attaque du Hamas, du nombre important de victimes et d’otages exposés à un risque d’exécution, des violents affrontements toujours en cours entre l’État d’Israël et le Hamas, la tenue d’une manifestation de soutien au peuple palestinien constitue, en elle-même, une atteinte à la dignité humaine et un trouble à l’ordre public. » Depuis, interdictions de manifestations, courriers nominatifs à des militants et plaintes s’enchaînent.

De son côté, la mairie de Grabels organise ce lundi 22 septembre à 18 heures un rassemblement devant la mairie pour célébrer la reconnaissance par la France d’un État de Palestine.

EDIT : le tribunal administratif a tranché : le drapeau Palestinien doit être enlevé de la mairie de Grabels.

