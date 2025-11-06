Le Zénith de Montpellier accueille un spectacle propulsé par un milliardaire d’extrême droite

Le 15 novembre, le Zénith de Montpellier accueillera « La Dame de Pierre », fresque musicale retraçant l’histoire de Notre-Dame de Paris. Ce projet est soutenu le Fonds du Bien Commun, créé par le milliardaire d’extrême droite Pierre-Édouard Stérin, dont les financements irriguent un vaste réseau d’initiatives conservatrices

Le 15 novembre 2025, Le Zénith de Montpellier accueillera La Dame de Pierre. Le spectacle, mêlant danse, chant et projections vidéo, retrace l’histoire de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Présenté comme un “hymne à la beauté et à la foi”, il s’inscrit dans une tournée nationale qui remplit les grandes salles depuis deux ans.

Il a été créé par Corentin Stemler, décrit par Le Monde comme un “catholique identitaire”. Le journal La Marseillaise le présente de son côté comme un “ancien rédacteur de la revue de l’Action Française [organisation royaliste et antisémite, ndlr] et ancien comédien du Puy du Fou” [dirigé par le très réactionnaire Philippe de Villiers]. Ainsi le spectacle est conçu comme un roman national réactionnaire : héros bâtisseurs, peuple en prière, rois inspirés et artistes éclairés. Les ruptures de l’histoire (Révolution, modernité, laïcité) y sont présentées comme des moments de perte, tandis que la foi et la tradition servent de fil conducteur rédempteur.

Rien d’étonnant à cela : cette production est soutenue par le Fonds du Bien Commun, organisme de financement créé en 2021 par le milliardaire d’extrême droite Pierre-Édouard Stérin, fondateur du groupe Smartbox. La musique du spectacle est signée Richard Liégeois, qui compose par ailleurs pour le compte de Stérin et des Nuits du bien commun.

En 2024, le journal L’Humanité révélait que Stérin avait prévu d’investir 150 millions d’euros pour “permettre la victoire idéologique, électorale et politique” des partis de droite et d’extrême droite d’ici une dizaine d’années via son plan baptisé “Périclès” (acronyme pour Patriotes / Enracinés / Résistants / Identitaires / Chrétiens / Libéraux / Européens / Souverainistes). Il a notamment soutenu la création d’écoles privées, d’organismes de formation et de médias catholiques, dont certains entretiennent des liens avec des figures de la droite identitaire.

D’après une enquête de Basta! « La Dame de Pierre » fait partie d’un réseau de plusieurs productions artistiques financées par des mécènes issus de ce courant, aux côtés de festivals historiques et de films à thématique religieuse. Selon ce média, Corentin Stemler, aussi à la tête de l’agence de communication Cosweb, travaille notamment pour Bruno Seillier — producteur du spectacle Raconte-moi la France et beau-frère d’un des fils de Philippe de Villiers — ainsi que pour Amaclio Productions, société d’événementiel patrimonial aux affinités avec l’extrême droite.

En 2023, la troupe de La Dame de Pierre a d’ailleurs répété dans les locaux de l’Institut Bois Robert, un internat privé « d’excellence » du Maine-et-Loire, déjà utilisé pour l’université d’été d’Academia Christiana, organisation identitaire et catholique traditionaliste fondée par un ancien de Génération identitaire.

Ce n’est pas la première fois que Montpellier est le théâtre d’une initiative de la Galaxie Stérin : le 24 octobre, nous évoquions dans nos colonnes les “super-héros au grand cœur”, ces policiers déguisés en Batman ou Spiderman allant rendre visite à des enfants hospitalisés au CHU avec une voiture du RAID. L’action était sponsorisée par La Nuit du Bien Commun, une soirée de levée de fonds chic et catho fondée en 2017 par Pierre-Édouard Stérin, Stanislas Billot de Lochner (figure de Sens Commun, ex-LR très conservateur) et Thibault Farrenq, entrepreneur passé par les réseaux de la Manif pour tous.

Contactée, l’équipe du Zénith Sud n’a pas donné suite à nos sollicitations.

Nos articles sont gratuits car nous pensons que la presse indépendante doit être accessible à toutes et tous. Pourtant, produire une information engagée et de qualité nécessite du temps et de l’argent, surtout quand on refuse d’être aux ordres de Bolloré et de ses amis… Pourvu que ça dure ! Ça tombe bien, ça ne tient qu’à vous : JE FAIS UN DON