Extrême droite municipale : couper, contrôler, faire taire… Une enquête collective dans le sud-est

L’une des prérogatives stratégiques des mairies est de verser des subventions aux associations locales. Comment l’extrême-droite utilise-t-elle ce pouvoir quand elle arrive aux manettes ? Nous avons analysé les comptes administratifs de 10 municipalités du sud-est pour cerner les stratégies à l’œuvre derrière les villes vitrines de la normalisation du Rassemblement national. Un travail de fourmis que nous mettons en libre service auprès des lecteurs et des citoyens. Une enquête collective réalisée par l’Arlésienne, la Marseillaise, Le Poing et Presse-papiers, le collectif de journalistes indépendants marseillaises et marseillais avec l’appui financier du Fonds pour une presse libre

Au sommaire :

Couper, contrôler, faire taire : les associations malmenées dans les villes d’extrême droite

Datas en partage : les subventions depuis l’arrivée de l’extrême droite dans 10 mairies du Sud

À Béziers, les affiches parlent, les assos se taisent

À Perpignan, les associations catalanistes ne touchent pas d’argent de l’extrême-droite

Dans le Vaucluse, la culture meurt à petit feu dans les petites villes gérées par l’extrême-droite

À Béziers, les syndicats attaqués par Robert Ménard

À Marignane, les derniers échos de l’OAS

A Beaucaire, les purges associatives et ceux qui en profitent

À Fréjus, le social s’efface, le sport encaisse

Nos articles sont gratuits car nous pensons que la presse indépendante doit être accessible à toutes et tous. Pourtant, produire une information engagée et de qualité nécessite du temps et de l’argent, surtout quand on refuse d’être aux ordres de Bolloré et de ses amis… Pourvu que ça dure ! Ça tombe bien, ça ne tient qu’à vous : JE FAIS UN DON