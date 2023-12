Montpellier : le préfet de l’Hérault interdit une manifestation de la Ligue du Midi en hommage à Thomas

Le groupuscule identitaire raciste et violent La Ligue du Midi avait prévu ce samedi 2 décembre un rassemblement statique en hommage au jeune Thomas, tué à coup de couteau à Crépol, mais le préfet de l’Hérault a interdit cette manifestation

Dans l’Hérault, les identitaires ne pourront pas instrumentaliser des faits-divers horribles pour propager leur discours xénophobe et anti-immigration ce week-end.

Là où Hugues Moutouh, ancien préfet de l’Hérault, laissait l’extrême-droite défiler dans la rue, le nouveau, François Xavier-Lauch, semble se montrer plus ferme : ce vendredi 1er décembre, dans un arrêté préfectoral, il a fait interdire une manifestation du groupuscule identitaire raciste et violent la Ligue du Midi, responsable de plusieurs agressions, qui prévoyait un rassemblement statique en hommage à Thomas, jeune homme tué à Crépol lors d’une fête de village. Le rassemblement était prévu sur le rond-point du grand M.

Le préfet a justifié son arrêté en considérant que “La Ligue du Midi est une association de mouvance ultra-droite radicale, dont leurs leaders ont été condamné à plusieurs reprises pour des actions violentes, notamment dans le cadre de l’affaire du commando de la faculté de droit”. Il a également tenu compte du contexte de la tentative de ratonnade orchestrée par plusieurs groupes d’extrême-droite la semaine passée à Romans-sur-Isère, ce qui justifie pour lui un risque de trouble à l’ordre public.

A noter qu’une ex-candidate du parti Reconquête aux élections législatives dans l’Hérault avait appelé avant ces violences d’extrême-droite aux ratonnades sur les réseaux sociaux, et que des membres actifs des milices locales étaient présents à Romans-sur-Isère.



Sur son canal Télégram, la Ligue du Midi a annoncé que le groupe avait posé un recours au tribunal administratif de Montpellier.

