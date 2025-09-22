Montpellier : les facs bloquées en soutien au peuple palestinien

Ce lundi 22 septembre, l’université Paul-Valéry et la faculté des sciences de Montpellier étaient bloquées par des étudiants, en soutien à la flottille humanitaire pour Gaza et pour dénoncer le génocide en cours

Certains ont dû se lever tôt, ce lundi 22 septembre. Depuis l’aube, l’université Paul-Valéry et la faculté des sciences de l’université de Montpellier sont bloquées par des étudiants. Pour eux il est “impossible de rester spectateurs” des massacres en cours en Palestine.

Dans un communiqué, ils écrivent : “Le génocide du peuple Palestinien se fait avec la complicité des puissances impérialistes, dont la France. Macron prétend reconnaître l’État de Palestine mais en même temps il réprime les soutiens au peuple palestinien et continue de laisser les entreprises d’armement exporter vers Israël. Actuellement, la plus grande flottille humanitaire pour Gaza depuis des années a pris la mer […]. Dockers et étudiant-es en Europe l’ont déjà annoncé : si elle est attaquée, ils bloquent l’Europe.”

Les étudiants mobilisés demandent l’arrêt d’accords qu’entretient l’université Paul-Valery avec trois facs israéliennes liées directement à l’armée. Ils revendiquent également l’inscription et la régularisation de tous les étudiants réfugiés de Palestine.

Nos articles sont gratuits car nous pensons que la presse indépendante doit être accessible à toutes et tous. Pourtant, produire une information engagée et de qualité nécessite du temps et de l’argent, surtout quand on refuse d’être aux ordres de Bolloré et de ses amis… Pourvu que ça dure ! Ça tombe bien, ça ne tient qu’à vous : JE M'ABONNE AU JOURNAL JE FAIS UN DON