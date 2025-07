Montpellier : six militants pro-palestiniens arrêtés après une action symbolique sur le Tour de France

Ce mardi 22 juillet, alors que le Tour de France passait à Montpellier, 6 militants pro-palestiniens ont été arrêtés lors d’une action symbolique pour dénoncer la présence de l’équipe Israël Premier Tech, accusée de blanchir les crimes israéliens à Gaza. Un rassemblement de soutien a été organisé devant le commissariat central de Montpellier

9 h 30, place du Nombre d’Or, quartier Antigone, à Montpellier, ce mardi 22 juillet. Alors que la caravane du Tour de France s’apprête à partir pour la 16e étape de la grande boucle entre Montpellier et le Mont-Ventoux, un petit groupe de militants aux mains peintes en rouges brandissent un drapeau palestinien en direction de l’estrade officielle. Ils dénoncent le génocide en cours à Gaza et la présence de l’équipe Israël Premier Tech, financée par le milliardaire israélo‑canadien Sylvan Adams, proche de Benyamin Netanyahou, qui la présente comme une forme de « sport‑diplomatie » servant à promouvoir l’image d’Israël à l’international. Depuis plusieurs années, diverses associations de défense de la cause Palestinienne lui reprochent d’utiliser le sport pour « blanchir » ou normaliser les actions militaires israéliennes à Gaza.



Les militants ont rapidement été interpellés par la police et placés en garde à vue pour “participation à une manifestation interdite”, selon un proche de l’un des gardés à vue. Un rassemblement de soutien s’est spontanément formé devant le commissariat central de la Ville. Dans la nuit de lundi à mardi, des tags “free Palestine” avaient déjà fleuris le long du parcours, aux alentours de Saint-Mathieu-de-Tréviers.

A noter que les travailleurs du secteur social en lutte contre les coupes budgétaires ont également tendu banderoles et pancartes pour faire valoir leurs revendications aux abords du parcours.

les travailleurs du secteur social en lutte contre les coupes budgétaires ont également tendu des banderoles et pancartes pour faire valoir leurs revendications aux abords du parcours.

Ce n’est pas la première fois que des militants de la cause Palestinienne se mobilisent sur cette édition du Tour de France : le 16 juillet, à Toulouse, un militant d’extinction Rébellion a surgi sur la ligne d’arrivée en courant aux côtés du peloton, vêtu d’un T‑shirt “Israel out of the Tour” et brandissant un keffiyeh. Il a été arrêté par la police. Extinction Rebellion Toulouse a revendiqué cette action en affirmant que la présence de l’équipe Israël Premier tech “contribue à polir l’image d’Israël” et accuse le Tour de complicité avec un génocide.



EDIT 19h15 : les militants sont sortis de de garde à vue à 18 h 45.

Une autre action symbolique sur la plage

Autre action symbolique en faveur de la Palestine survenue ce 22 juillet, mais sans lien-cette fois avec le Tour de France, celle du collectif “d’artivistes” Volkane. Au petit matin, ses membres ont tourné une vidéo sur la plage du Petit Travers où on les voit tracer dans le sable le message “Montpellier jumelée à Gaza par le cœur et par la mer”.



L’action vise à dénoncer le jumelage de Montpellier avec la ville israélienne de Tibériade, vivement contesté ces derniers mois, et à appuyer une pétition demandant sa suspension. Le collectif demande également à l’État français de cesser toute vente d’armes à l’État d’Israël génocidaire, d’imposer un cessez-le-feu permanent et mettre fin au siège de Gaza, de mettre fin à la colonisation, de reconnaître l’État de Palestine, avec les droits politiques et humains qui lui sont dus et de reconnaître les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité perpétrés et entamer les poursuites judiciaires contre les responsables.

Nos articles sont gratuits car nous pensons que la presse indépendante doit être accessible à toutes et tous. Pourtant, produire une information engagée et de qualité nécessite du temps et de l’argent, surtout quand on refuse d’être aux ordres de Bolloré et de ses amis… Pourvu que ça dure ! Ça tombe bien, ça ne tient qu’à vous : JE M'ABONNE AU JOURNAL JE FAIS UN DON