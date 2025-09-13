10 septembre | Quand le Midi Libre fait du journalisme de balcon

Comme nous l’avions malheureusement préfiguré, la couverture de la journée du 10 septembre par le Midi Libre sur son réseau social X fait sensation…dans les mains du procureur.

Lors des comparutions immédiates faisant suite à la mobilisation du 10, un avocat commente : « les vidéos du Midi libre corroborent les procès-verbaux d’ambiance ». Si on voulait faire du mauvais esprit on rappellerait innocemment que le Midi Libre appartenant à la Dépêche ne fait que perpétuer une tradition ancestrale de collaboration avec le gouvernement en place. Fusse-t-il de Vichy. Mais bon. Et si on était habitué aux méthodes d’un Jean-Marc Aubert sur Actu, qu’on avait repéré depuis longtemps le fait-diversier qui ne semble avoir cure des victimes, Laurent Vermorel, on a été malgré tout surpris·es de l’utilisation par le quotidien de son réseau social durant la journée du 10. Comme vous le savez peut être, la rédaction de Midi Libre a pignon sur Comédie à Montpellier puisque ses locaux sont au dessus du Mc Donald. De là, évidemment, il y a un superbe point de vue sur la place de l’œuf et sa vie mouvementée. Mais ce 10 septembre, il semblerait que certain·es ont quelque peu abusé du zoom optique. Même la Gazette ne se contentera que de trois vidéos plan large quelques balcons plus loin.

Sur une grande quantité de vidéos postées sur X ce 10 septembre, jour de mobilisation du mouvement Bloquons Tout, les bouts semblent choisis à propos pour alimenter des dossiers à charge. On vous en épargnera ici la publicité et on vous redirige plutôt par sur notre fil en direct du 10 septembre à Montpellier.

Armé d’un gros zoom, Midi Libre fait la tour de vigie et postera ce jour là plus de vingt prises de vue en quelques heures depuis ses balcons : « #BloquonsTout Les manifestants refluent sur la comédie après que les CRS ont utilisé la lance à eau et ont a nouveau tiré des gaz lacrymogènes #Montpellier » peut on lire sous l’une d’entre elles ; « #Bloquonstout Face à face entre les jeunes manifestants qui crient “ACAB” et entonnent des refrains anti RN rue de la Loge à Montpellier » en commentaire d’une vidéo montrant un groupe chanter « Siamo tutti antifascisti », etc. Mais alors : journalisme ou publications tout azimut d’un sorte de mauvais voisin vigilant ? Car la question ici est de savoir si oui ou non la diffusion de ces images relève de l’intérêt public.

Est-ce que filmer en gros plan quelques jeunes autour d’une poubelle renversée devant la gare (l’une des quelques vidéos de terrain au milieu des prises de vue depuis les balcons) en commentant laconiquement : « #Bloquonstout Un millier de manifestants continuent leurs actions et leur face à face avec la police, à #Montpellier. », relève de l’intérêt public au droit à l’information ? On peut en douter. Est-ce que faire un zoom bien précis sur deux ou trois personnes autour d’une poubelle (décidément) incendiée relève de l’intérêt public au droit à l’information ? On peut en douter aussi. En d’autres termes : est-ce que le devenir d’une poubelle relève de l’intérêt public ? On vous en laisse juge.

La parole ou les images de médias sont attendues et entendues. Cher Midi Libre, nous ignorons qui depuis vos bureaux a capturé ses images. Nous ignorons également qui a fait le choix de les publier. Ce qui nous semble certain c’est que ce ne sont ni vos pigistes précarisés ni les quelques journalistes sérieux que comptent encore vos rangs qui ont accès au bouton « publier » du compte X de la rédaction. Aussi, on ne peut que vous conseiller d’exercer votre liberté d’information avec responsabilité, ça évitera à vos journalistes qui prennent la peine d’être sur le terrain et de faire leur travail avec déontologie pour comprendre la colère de celles et ceux descendus dans la rue, de ramasser pour vous les pots cassés.

L’occasion est enfin trop belle pour ne pas rappeler que le Midi Libre est détenu par Jean-Michel Baylet (et avant cela par papa Baylet), ancien ministre au record de fortune, impliqué dans des affaires de viols (classées pour prescription) et que le directeur régional n’est autre que le rejeton de ce dernier. Rejeton qui connaît d’ailleurs de très près la police et la justice pour avoir fait une garde à vue avec son frère en juin 2025, soupçonnés d’avoir contourné le droit du travail… Ah la famille !

Bref, et à vous cher lecteur, chère lectrice, pour une presse indépendante qui informe et tape juste, abonnez-vous !

Nos articles sont gratuits car nous pensons que la presse indépendante doit être accessible à toutes et tous. Pourtant, produire une information engagée et de qualité nécessite du temps et de l’argent, surtout quand on refuse d’être aux ordres de Bolloré et de ses amis… Pourvu que ça dure ! Ça tombe bien, ça ne tient qu’à vous : JE M'ABONNE AU JOURNAL JE FAIS UN DON