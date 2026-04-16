Un collectif écologiste porte plainte contre l’aéroport de Montpellier pour publicité mensongère

Le collectif Atterrissons d’urgence Montpellier conteste une vidéo promotionnelle affirmant qu’il est possible de relier les centres de Montpellier et de Paris en moins de deux heures par avion. Une plainte a été déposée auprès du procureur de la République, assortie d’une demande d’interdiction de toute publicité pour l’aérien dans la ville

Mission accomplie pour le collectif, mission impossible pour l’aéroport. Atterrissons d’urgence Montpellier, membre du réseau national Rester sur Terre, a annoncé mardi 14 avril avoir déposé une plainte pour pratique commerciale trompeuse contre l’aéroport de Montpellier-Méditerranée.

La cible : une vidéo publicitaire diffusée en septembre 2024, pastiche des films Mission Impossible, dans laquelle un agent secret se retrouve par erreur à Montpellier alors qu’il devrait être à Paris — et découvre qu’il a largement le temps d’y être grâce à un vol Transavia vers Orly, suivi du prolongement de la ligne 14 du métro parisien. Titre du spot : « Montpellier-Paris en moins de 2 heures ? C’est mission possible ».

Un trajet jugé irréaliste

Le collectif estime que ce timing est, précisément, mission impossible. Selon lui, le trajet complet — de centre à centre, métro parisien inclus — ne peut raisonnablement s’effectuer dans ce délai. « Selon notre avocate, cette publicité contrevient au code de la consommation », explique Marie-Noël de Visscher, membre du collectif. « C’est indécent de continuer d’inciter les gens à aller à Paris en avion. » La plainte a été déposée auprès du procureur de la République avec l’appui de maître Elohane Durant.

Interdire la pub pour l’aérien à Montpellier

Au-delà de cette vidéo, le collectif entend élargir le débat. Il demande à la municipalité d’interdire toute publicité pour le transport aérien sur le territoire de la ville — sur le modèle d’Amsterdam, qui a décidé de bannir les réclames pour les produits et services consommant des énergies fossiles. « Alors que tous les signaux climatiques sont au rouge et que le bruit et les autres pollutions des aéroports dégradent la santé des populations riveraines, il est temps de freiner l’envie de prendre l’avion plutôt que de chercher à attirer de nouveaux clients », souligne de son côté Stuart Page, porte-parole d’Atterrissons d’urgence.

Le collectif rappelle qu’un TGV relie les centres de Montpellier et de Paris en moins de 3h30, avec une empreinte carbone sans commune mesure avec celle de l’avion. Il pointe également l’ambition affichée de l’aéroport de passer de 2 à 3 millions de passagers annuels : « Il faut réduire la voilure », tranche Marie-Noël de Visscher.

Pour financer les frais d’avocat et le matériel de mobilisation, le collectif a lancé une campagne de financement participatif.

Nos articles sont gratuits car nous pensons que la presse indépendante doit être accessible à toutes et tous. Pourtant, produire une information engagée et de qualité nécessite du temps et de l’argent, surtout quand on refuse d’être aux ordres de Bolloré et de ses amis… Pourvu que ça dure ! Ça tombe bien, ça ne tient qu’à vous : JE FAIS UN DON