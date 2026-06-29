“Voix mortes” à Montpellier : un festival pour faire entendre les voix que la psychiatrie fait taire

Du 6 au 15 juillet, l’association Démocrapsy investit plusieurs lieux de Montpellier pour donner la parole aux personnes psychiatrisées avec des ateliers d’écritures et des scènes ouvertes

Le nom dit ce qu’il veut dire. “Voix Mortes” : celles qu’on n’entend pas, qu’on enferme, qu’on médicamente jusqu’au silence. Pendant dix jours, Démocrapsy, association portée par des personnes directement concernées par la psychiatrie, propose ateliers, scènes ouvertes et échanges libres dans plusieurs lieux de Montpellier.

Ça commence le lundi 6 juillet au Quartier Généreux avec un atelier d’écriture en non-mixité Fou·lles, avant une journée double le lendemain : réunion d’organisation de la prochaine Mad Pride l’après-midi, puis un Up’N Mic en soirée, ouvert aux allié·es. Le mardi 8, cap sur la Panacée pour des Scènes Fou·lles dans l’exposition “À fleur de peau”, suivies d’un échange avec le public. Le mercredi, retour en extérieur au parc Clémenceau pour des échanges libres et des lectures, en non-mixité. Le vendredi 10 à l’Espace Recto Verso, le samedi à la librairie La Symbolique du Poulet (13 rue des Soldats) : même formule, Scènes Fou·lles et échanges. Le festival marque ensuite une pause les 12, 13 et 16 juillet, et reprend le 14 juillet au Café Gazette, et se clôture le 15 au parc Clémenceau.

Le terme “Fou·lles” est un choix revendiqué ; se réapproprier un mot stigmatisant pour désigner les personnes ayant un parcours de psychiatrisation ou vivant avec des vulnérabilités psychiques, et affirmer que ces vies valent autant que les autres.

Le festival s’inscrit dans la continuité de la Mad Pride autonome organisée par des personnes concernées, dont des membres du collectif Démocrapsy en octobre dernier, où une soixantaine de personnes avaient défilé pour dénoncer les hospitalisations sous contrainte, le manque de consentement aux traitements et l’invisibilisation des personnes psychiatrisées dans le débat public.

Programme et infos : @democrapsy_mtp34

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