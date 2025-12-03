Cette semaine dans l’Hérault : boycott pour la Palestine, soirée théâtre chez les cheminot-es, cantine populaire et friperie

Jeudi 4 décembre

Montpellier : projection de « Libertarias », un film de Vicente Aranda (1996, V.O. sous‐titrée français), inspiré de l’histoire des « Mujeres Libres », combattantes anarchistes et féministes pendant la guerre d’Espagne, à 20h30 au Centre Ascaso-Durutti, 6 rue Henri René, précédé dès 19h30 d’un repas-apéro partagé

Béziers : soirée sur la ligne SNCF Béziers-Neussargues, à l’initiative de la CGT Cheminots de Béziers, avec la compagnie Gérard Gérard. Ce sera dès 20h au théâtre des Franciscains.

Samedi 6 décembre

Frontignan : assemblée générale mensuelle de la Coopérative Intégrale du Bassin de Thau, ouverte à toutes et tous, de 13h à 16h au local associatif La Grève, 19 bis boulevard Victor Hugo

Saint-Jean de Védas : action de boycott ciblant le Carrefour de Saint-Jean de Védas, à l’initiative du collectif BDS-UP Montpellier. Rendez-vous dès 15h30 au rayon fruits et légumes

Montpellier : la librairie « La Mauvaise Réputation » organise sa braderie, avec livres et vin chaud, de 15h à 19h au 20 rue Terral

Montpellier : récup alimentaire auprès des commerçants de Plan Cabanes avec l’Association des Jardins Agroécologiques Partagés (AJAP), à 18h45. Rendez-vous au square du Père Bonnet de Figuerolles (numéros à contacter si besoin : 07 61 38 26 22 ou 06 42 35 98 11.)

Dimanche 7 décembre

Montpellier : lancement d’une cantine pop’ mensuelle issue du mouvement « Bloquons Tout » et Grande friperie de Noël de l’AJAP, au square du Père Bonnet de Figuerolles. Au programme : de 10h à 17h, friperie à prix libre de l’AJAP (possibilité d’apporter des habits). De 12h30 à 17h, repas à prix libre de la Cantine pop’ de Montpellier. Concerts et discussions et débats ouverts à toustes sur le thème « Quelles perspectives pour la cantine pop’ mensuelle ? »

Lundi 8 décembre

Montpellier : permanence du BIB Hackerspace, pour venir boire un coup ou discuter questions informatiques avec un collectif autogéré privilégiant logiciels libres et protection des données. Dès 18h30 à La Tendresse, 80 impasse Flouch

Mardi 9 décembre

Mercredi 10 décembre

Montpellier : distribution alimentaire de l’AJAP, ouverte à tous-tes à partir de 15h30 au square du Père Bonnet de Figuerolles.

