Cette semaine dans l’Hérault : mobilisations à Paul Valéry, punk et antifascisme

Mercredi 26 février

Montpellier : rencontre-lecture avec Elio Possoz, auteur de Les Mains Vides aux éditions La Volte, au local associatif Le Quartier Généreux, 2 quai des Tanneurs, à partir de 19h

Vendredi 28 février

Montpellier : scène ouverte queer & féministe, de 19h30 à 21h45 au local associatif La Base, 15 rue Chaptal Samedi 1er mars

Montpellier : cantine populaire de l’Association pour l’Égalité Sociale, l’Autogestion et l’Entraide (AESAE). Cuisine collective de 9h à 11h à la Mauvaise réputation, 20, rue Terral, puis service de 12h à 14h place Albert 1er. Au menu soupe et pizzas.

Montpellier : récup alimentaire auprès des commerçants de Plan Cabanes avec l’Association des Jardins Agroécologiques Partagés (AJAP), de 18h45 à 19h45. Rendez-vous au local associatif La Carmagnole, 10 rue Haguenot (numéros à contacter si besoin : 07 68 91 11 23 ou 06 81 95 32 76). L’AJAP cherche un local, si vous avez une proposition écrivez leur sur l’adresse lajapmontpellier@gmail.com

Dimanche 2 mars

Saint Jean de Védas : après midi « punk et résistance » organisée par le collectif Le Barricade à la Secret Place (ZI de la Lauze, 25 rue Saint Exupéry ; à 30 min de marche de l’arrêt de tram Victoire 2, ligne 2). Au programme : dès 15h discussion sur le thème « États-Unis, Canada, France : comment lutter contre le fascisme ? ». Puis concerts, avec les Tardigrades, groupe de punk de Saint-Bauzille de Putois, et les Union Thugs (punk-folk ouvrier , Montréal, Québec). Entrée à prix libre

Montpellier : distribution alimentaire de l’AJAP, ouverte à tous-tes à partir de 15h30 au square du Père Bonnet de Figuerolles. L’AJAP cherche un local, si vous avez une proposition écrivez leur sur l’adresse lajapmontpellier@gmail.com

Lundi 3 mars

Montpellier : réunion du comité de mobilisation de l’université Paul Valéry, 12h sur les pelouses du site

Mardi 4 mars

Montpellier : rassemblement contre les accords avec les universités israéliennes, 13h, bâtiment L (présidence) de Paul Valéry

Montpellier : récup alimentaire auprès des commerçants de Plan Cabanes avec l’Association des Jardins Agroécologiques Partagés (AJAP), de 18h45 à 19h45. Rendez-vous au local associatif La Carmagnole, 10 rue Haguenot (numéros à contacter si besoin : 07 68 91 11 23 ou 06 81 95 32 76). L’AJAP cherche un local, si vous avez une proposition écrivez leur sur l’adresse lajapmontpellier@gmail.com

Mercredi 5 mars

Montpellier : distribution alimentaire de l’AJAP, ouverte à tous-tes à partir de 15h30 au square du Père Bonnet de Figuerolles. L’AJAP cherche un local, si vous avez une proposition écrivez leur sur l’adresse lajapmontpellier@gmail.com

