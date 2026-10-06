Cette semaine dans l’Hérault : mobilisations de la jeunesse, journée interpro du 6 octobre, manif pour la Palestine

Mardi 6 octobre

Béziers : manifestation intersyndicale et interprofessionnelle en soutien à la jeunesse en lutte, à 10h au départ du lycée Jean Moulin

Montpellier : manifestation intersyndicale et interprofessionnelle en soutien à la jeunesse en lutte, à 13h au Peyrou

Montpellier : réunion de réunion de l’assemblée contre les violences d’État et pour les libertés , collectif anti répression de la ville, à 19h à la librairie La Symbolique du Poulet, 13 rue des Soldats

Mercredi 7 octobre

Poussan : réunion du collectif contre la Ligne à Grande Vitesse Montpellier-Perpignan, au local « La Voûte » (2, boulevard Prosper Gervais) à 18h

Jeudi 8 octobre

Le Caylar : grève de la CGT sur la station service Total du Caylar, dans le cadre d’une journée de grève des salarié-es de Total et sous -traitants

Montpellier : formation anti-répression sur le thème « Comment se protéger et s’organiser collectivement pendant les mobilisations », coorganisé par Solidaires Étudiant-es 34 et formation anti-répression sur le thème « Comment se protéger et s’organiser collectivement pendant les mobilisations », coorganisé par Solidaires Étudiant-es 34 et l’Assemblée contre les violences d’État et pour les libertés et ouverte à toutes et tous. Ce sera dans les locaux de l’Union syndicale Solidaires, 23 rue Lakanal, à partir de 18h.

Frontignan : soirée de soutien aux faucheurs et aux faucheuses d’OGM. Au programme, discussion autour des Nouvelles Techniques Génomiques (NTG), suivie d’un repas à prix libre dont la recette ira au soutien à la lutte anti OGM. Ce sera au local associatif La Grève, 19bis boulevard Victor Hugo, à partir de 18h

Vendredi 9 octobre

Montpellier : journée « 90e anniversaire de la Révolution Espagnole », organisée par le Centre Ascaso-Durutti en partenariat avec l’université Paul Valéry. Ce sera de 16h à 23h sur le site Saint-Charles. Programme journée « 90e anniversaire de la Révolution Espagnole », organisée par le Centre Ascaso-Durutti en partenariat avec l’université Paul Valéry. Ce sera de 16h à 23h sur le site Saint-Charles. Programme par ici

Samedi 10 octobre

Montpellier : manifestation en soutien à la Palestine sur le thème « 3 ans de génocide, 3 ans de résistance », à 14h place de la Comédie

Montpellier : de 16h à 23h, le Réseau Université Sans Frontières (RUSF) organise un concert de soutien aux étudiant-es étrangers-ères à la Tendresse, 80 impasse Flouch, à prix libre, pour financer la solidarité face aux mesures discriminantes mises en place dans les universités. Programme de 16h à 23h, le Réseau Université Sans Frontières (RUSF) organise un concert de soutien aux étudiant-es étrangers-ères à la Tendresse, 80 impasse Flouch, à prix libre, pour financer la solidarité face aux mesures discriminantes mises en place dans les universités. Programme par ici.

Montpellier : soirée de soutien au BIB Hackerspace, de 18h à minuit au Madrediosa, 5 rue Belmont. Accessible PMR, entrée prix libre. Programme soirée de soutien au BIB Hackerspace, de 18h à minuit au Madrediosa, 5 rue Belmont. Accessible PMR, entrée prix libre. Programme par ici

Mercredi 14 octobre

Frontignan : discussion sur la loi intégrale contre les violences sexistes et sexuelles, avec La Griffe, le collectif féministe de la Coopérative Intégrale du Bassin de Thau (CIBT). Ce sera en mixité, à partir de 18h30 au local associatif La Grève, 19 bis boulevard Victor Hugo

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