Cette semaine dans l’Hérault : mobilisations de la jeunesse, journée interpro du 6 octobre, manif pour la Palestine
Julien Servent Publié le 6 octobre 2026 à 06:03
Manifestation en soutien à la Palestine à l'appel du mouvement "Bloquons tout" le 20 septembre 2025 à Montpellier. (Le Poing)
Tout au long de la semaine devraient avoir lieu tous les jours des blocages de lycées, et des universités de science et de lettres sur Montpellier, dans le cadre des mouvements demandant plus de moyens pour l’éducation et s’opposant aux mesures discriminantes envers les étudiant-es étrangers-ères. Des infos sur la mobilisation en fac de science dispo ici. Le festival antifasciste Les Fourmilières organise aussi beaucoup d’événements dans l’Héraut : le programme par ici
Mardi 6 octobre
Béziers : manifestation intersyndicale et interprofessionnelle en soutien à la jeunesse en lutte, à 10h au départ du lycée Jean Moulin
Montpellier : manifestation intersyndicale et interprofessionnelle en soutien à la jeunesse en lutte, à 13h au Peyrou
Montpellier : réunion de l’assemblée contre les violences d’État et pour les libertés, collectif anti répression de la ville, à 19h à la librairie La Symbolique du Poulet, 13 rue des Soldats
Mercredi 7 octobre
Poussan : réunion du collectif contre la Ligne à Grande Vitesse Montpellier-Perpignan, au local « La Voûte » (2, boulevard Prosper Gervais) à 18h
Jeudi 8 octobre
Le Caylar : grève de la CGT sur la station service Total du Caylar, dans le cadre d’une journée de grève des salarié-es de Total et sous -traitants
Montpellier : formation anti-répression sur le thème « Comment se protéger et s’organiser collectivement pendant les mobilisations », coorganisé par Solidaires Étudiant-es 34 et l’Assemblée contre les violences d’État et pour les libertés et ouverte à toutes et tous. Ce sera dans les locaux de l’Union syndicale Solidaires, 23 rue Lakanal, à partir de 18h.
Frontignan : soirée de soutien aux faucheurs et aux faucheuses d’OGM. Au programme, discussion autour des Nouvelles Techniques Génomiques (NTG), suivie d’un repas à prix libre dont la recette ira au soutien à la lutte anti OGM. Ce sera au local associatif La Grève, 19bis boulevard Victor Hugo, à partir de 18h
Vendredi 9 octobre
Montpellier : journée « 90e anniversaire de la Révolution Espagnole », organisée par le Centre Ascaso-Durutti en partenariat avec l’université Paul Valéry. Ce sera de 16h à 23h sur le site Saint-Charles. Programme par ici
Samedi 10 octobre
Montpellier : manifestation en soutien à la Palestine sur le thème « 3 ans de génocide, 3 ans de résistance », à 14h place de la Comédie
Montpellier : de 16h à 23h, le Réseau Université Sans Frontières (RUSF) organise un concert de soutien aux étudiant-es étrangers-ères à la Tendresse, 80 impasse Flouch, à prix libre, pour financer la solidarité face aux mesures discriminantes mises en place dans les universités. Programme par ici.
Montpellier : soirée de soutien au BIB Hackerspace, de 18h à minuit au Madrediosa, 5 rue Belmont. Accessible PMR, entrée prix libre. Programme par ici
Mercredi 14 octobre
Frontignan : discussion sur la loi intégrale contre les violences sexistes et sexuelles, avec La Griffe, le collectif féministe de la Coopérative Intégrale du Bassin de Thau (CIBT). Ce sera en mixité, à partir de 18h30 au local associatif La Grève, 19 bis boulevard Victor Hugo
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