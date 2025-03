Cette semaine dans l’Hérault : mobilisations étudiantes, grève dans le social

Un nouveau squat à vocation sociale, La Thermite, vient tout juste d’ouvrir dans le quartier montpelliérain des Beaux-Arts, au 2 rue Lakanal. Les personnes qui occupent le lieu ont actuellement besoin de bras pour faire des travaux, de vis, clous, planches, et de soutien. Contact : thermite@squat.net

Lundi 10 mars

Montpellier : permanence du BIB Hackerspace, pour venir boire un coup ou discuter questions informatiques avec un collectif autogéré privilégiant logiciels libres et protection des données. De 18h30 à 22h à La Tendresse, 80 impasse Flouch

Mardi 11 mars

Montpellier : grève des salarié-es de l’Association de Prévention Spécialisée de l’Hérault (APS34)

Montpellier : rassemblement pour la fin des accords universitaires avec Israël, à 9h devant le bâtiment L (administration) de l’université Paul Valéry

Montpellier : assemblée générale à l’université Paul Valéry dans le cadre du mouvement anti-austérité, à 18h amphi 1

Montpellier : récup alimentaire auprès des commerçants de Plan Cabanes avec l’Association des Jardins Agroécologiques Partagés (AJAP), de 18h45 à 19h45. Rendez-vous au local associatif La Carmagnole, 10 rue Haguenot (numéros à contacter si besoin : 07 68 91 11 23). L’AJAP cherche un local, si vous avez une proposition écrivez leur sur l’adresse lajapmontpellier@gmail.com

Mercredi 12 mars

Montpellier : grève des salarié-es de l’Association de Prévention Spécialisée de l’Hérault (APS34). Rassemblement 13h place de la Comédie

Montpellier : distribution alimentaire de l’AJAP, ouverte à tous-tes à partir de 15h30 au square du Père Bonnet de Figuerolles. L’AJAP cherche un local, si vous avez une proposition écrivez leur sur l’adresse lajapmontpellier@gmail.com

Jeudi 13 mars

Montpellier : manifestation interpro contre l’austérité, au départ de l’Atrium de l’université Paul Valéry, à midi. Parcours prévu : tour de Paul Valéry, passage en fac de sciences puis en centre-ville et devant le rectorat

Vendredi 14 mars

Montpellier : rassemblement contre la Fast Fashion et pour une loi contraignante, à 17h30 place Jean Jaurès

Samedi 15 mars

Montpellier : discussion sur le thème « Révolutionnaire et anti-autoritaire : qu’est ce que le féminisme libertaire ? », organisée par l’Union Communiste Libertaire à 17h à la librairie La Mauvaise Réputation, 20 rue Terral

Montpellier : récup alimentaire auprès des commerçants de Plan Cabanes avec l’Association des Jardins Agroécologiques Partagés (AJAP), de 18h45 à 19h45. Rendez-vous au local associatif La Carmagnole, 10 rue Haguenot (numéros à contacter si besoin : 07 68 91 11 23). L’AJAP cherche un local, si vous avez une proposition écrivez leur sur l’adresse lajapmontpellier@gmail.com

Dimanche 16 mars

Montpellier : distribution alimentaire de l’AJAP, ouverte à tous-tes à partir de 15h30 au square du Père Bonnet de Figuerolles. L’AJAP cherche un local, si vous avez une proposition écrivez leur sur l’adresse lajapmontpellier@gmail.com

Nos articles sont gratuits car nous pensons que la presse indépendante doit être accessible à toutes et tous. Pourtant, produire une information engagée et de qualité nécessite du temps et de l’argent, surtout quand on refuse d’être aux ordres de Bolloré et de ses amis… Pourvu que ça dure ! Ça tombe bien, ça ne tient qu’à vous :