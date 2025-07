Cette semaine dans l’Hérault : mobilisations pour la Palestine et contre l’économie de guerre, camping des indépendantistes kanak

Dimanche 27 juillet

Montpellier : rassemblement de soutien à la Palestine et à l’équipage du navire Handala, à 19h place de la Comédie

Lundi 28 juillet

Montpellier : permanence du BIB Hackerspace, pour venir boire un coup ou discuter questions informatiques (ou autres) avec un collectif autogéré privilégiant logiciels libres et protection des données. De 18h30 à 22h à La Tendresse, 80 impasse Flouch

Mardi 29 juillet

Montpellier : récup alimentaire auprès des commerçant-es de Plan Cabanes avec l’Association des Jardins Agroécologiques Partagés (AJAP), à partir de 18h45. Rendez-vous au square du Père Bonnet (numéros à contacter si besoin : 07 61 38 26 22 ou 06 42 35 98 11.)

Mercredi 30 juillet

Montpellier : distribution alimentaire de l’Association des Jardins Agroécologiques Partagés (AJAP), à partir de 15h30 au square du Père Bonnet (numéros à contacter si besoin : 07 61 38 26 22 ou 06 42 35 98 11.).

Jeudi 31 juillet

Montarnaud : camping culturel et politique de l’association kanak Ceini Hnyei, toute la journée à partir de 9h au lieu dit Macondo (navettes depuis Juvignac pour 2 euros, inscriptions en ligne ici). Au programme : accueil dès 9h, à 10h discussion sur le thème « Le FLNKS et sa trajectoire vers l’indépendance », à 13h discussion sur le thème « La déportation comme outil colonial », ateliers culturels de 15h à 18h, conférence dès 20h sur l’enjeu du corps électoral en Kanaky et la situation politique actuelle.

Montpellier : rassemblement contre l’économie de guerre et la mobilisation d’une l’enveloppe de 200 millions d’euros au maintien « la compétitivité de l’industrie de la défense dans nos territoires » par Carole Delga, présidente de la Région Occitanie, à 11h sur l’esplanade Charles de Gaulle, à l’appel de la Libre Pensée, d’ATTAC, du POI et du MRAP

Vendredi 1 août

Montarnaud : camping culturel et politique de l’association kanak Ceini Hnyei, toute la journée à partir de 9h au lieu dit Macondo (navettes depuis Juvignac pour 2 euros, inscriptions en ligne ici). Au programme : bilan et synthèse des activités de la veille dès 9h. À 10h discussion sur le thème « Mobilisation et enjeux scolaires en Kanaky », à 13h discussions sur les thèmes « Le sport comme vecteur de décolonisation » et « La préservation de l’environnement et la souveraineté alimentaire fondamentaux d’un pays souverain et sain », ateliers culturels de 15h à 18h, et à partir de 20h discussion sur le thème « répression et justice coloniale »

Samedi 2 août

Montarnaud : camping culturel et politique de l’association kanak Ceini Hnyei, toute la journée à partir de 9h au lieu dit Macondo (navettes depuis Juvignac pour 2 euros, inscriptions en ligne ici). Au programme : bilan et synthèse des activités de la veille dès 9h. Dès 10h discussions sur les thèmes « Cartographie décoloniale en Kanaky » et « Jeunesse : un atout pour l’avenir en Kanaky, comment la valoriser dans nos politiques publiques ? ». À 13h, discussions sur les thèmes « Notre indépendance est-elle viable ? » et « Stratégie française de l’axe indo-pacifique ». Ateliers culturels de 15h à 18h. Dès 20h discussion sur le thème « La culture comme vecteur d’émancipation de Mélanésia 2000 à aujourd’hui »

Montpellier : manifestation de soutien à la Palestine, à 18h place de la Comédie

Montpellier : récup alimentaire auprès des commerçant-es de Plan Cabanes avec l’Association des Jardins Agroécologiques Partagés (AJAP), à partir de 18h45. Rendez-vous au square du Père Bonnet (numéros à contacter si besoin : 07 61 38 26 22 ou 06 42 35 98 11.)

Dimanche 3 août

Montarnaud : camping culturel et politique de l’association kanak Ceini Hnyei, toute la journée à partir de 9h au lieu dit Macondo (navettes depuis Juvignac pour 2 euros, inscriptions en ligne ici). Un culte aura lieu à 9h, avant le rendu des travaux du camping culturel et politique à 10h. Le gros de la journée sera consacrée au festival Artist’K à partir de midi, avant clotûre de l’évènement pour 18h

Montpellier : distribution alimentaire de l’Association des Jardins Agroécologiques Partagés (AJAP), à partir de 15h30 au square du Père Bonnet (numéros à contacter si besoin : 07 61 38 26 22 ou 06 42 35 98 11.).

